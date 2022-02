Ζιντάν: Περιμένει την απομάκρυνση Ποκετίνο για να αναλάβει την Παρί

Οι φήμες ότι ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο θα αποτελέσει παρελθόν στο τέλος της φετινής σεζόν από τον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν ήδη ξεκινήσει, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το «RMC», οι άνθρωποι της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν ήδη βρει τον αντικαταστάτη του και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ζινεντίν Ζιντάν που περιμένει στην γωνία για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Παριζιάνων.

Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ, έχει ήδη πει «όχι» στο Κατάρ, για την Παρί Σεν Ζερμέν, αρκετές φορές έως τώρα, καθώς επιθυμία του είναι να επιστρέψει στους πάγκους για λογαριασμό της γαλλικής ομάδας από τη νέα σεζόν.

Ακόμα όπως αποκαλύπτει το «Foot Mercato» οι διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν θα προσφέρει μεγαλύτερο μισθό στον Ζιντάν, απ’ ότι έχει σήμερα ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ενώ θα του δώσουν και την δυνατότητα να έχει τον πλήρη έλεγχο στα μεταγραφικά του συλλόγου.

🚨 PSG intend to pull out all the stops to bring in Zinedine Zidane this summer: 👊

👉 They will offer him a big salary, higher than Pochettino.

👉 They will give him more control and power, with the probable departure of Leonardo.

(Source: Foot Mercato) pic.twitter.com/AOSP0UrCNZ

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 3, 2022