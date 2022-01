To βραβείο Αναγνώρισης Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους (Award of Recognition: Documentary Feature) του Impact Docs απέσπασε προσφάτως η ταινία τεκμηρίωσης «Κυνηγώντας πλανήτες για 60 χρόνια Σταμάτης Κριμιζής» («Chasing Planets for 60 years Stamatis (Tom) Kirimigis») του έμπειρου σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ Γιάννη Βαμβακά, ο οποίος πριν από λίγο καιρό τιμήθηκε επίσης με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου του.

Ακούραστος εργάτης στον χώρο της ταινίας τεκμηρίωσης, ο Γ. Βαμβακάς είναι γνωστός από έργα που αφορούν πρόσωπα Ελλήνων εικαστικών όπως ο Παναγιώτης Τέτσης («Παίζοντας με τα χρώματα – Παναγιώτης Τέτσης», ο Δημήτρης Μυταράς («Είδωλα στον καθρέπτη») και ο Βασίλης Θεοχαράκης («Ο καλλιτέχνης Βασίλης Θεοχαράκης»). Προσφάτως για την έκθεση «Αναζητώντας την αθανασία – Η τέχνη του πορτρέτου στις συλλογές του Λούβρου» στην Εθνική Πινακοθήκη, ο Βαμβακάς γύρισε βίντεο διάρκειας 41 λεπτών.

Ωστόσο, με το «Planets for 60 years Stamatis (Tom) Kirimigis» ο Γ. Βαμβακάς εισχωρεί σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο μιλώντας για την αξιοθαύμαστη πορεία του γεννημένου στη Χίο το 1938 επιστήμονα και Ακαδημαϊκού Σταμάτη Κριμιζή, εμβληματικής προσωπικότητας σε θέματα που αφορούν το γήινο περιβάλλον, τη μαγνητόσφαιρα της Γης, τον Ήλιο, τη διαπλανητική ύλη, τις πλανητικές μαγνητόσφαιρες και άλλα αντικείμενα αστροφυσικού ενδιαφέροντος.

Ομότιμος διευθυντής διαστημικών προγραμμάτων της NASA στο Πανεπιστήμιο John Hopkins των ΗΠΑ και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο Δρ. Κριμιζής διαδραμάτισε κορυφαίο ρόλο σε ιστορικές αποστολές της NASA όπως τα Voyager I και 2, Galileo, Ulysses, Cassini και New Horizons, μεταξύ πολλών άλλων. Βιβλία του όπως «Όλα σε μια ζωή – Από τον ήλιο στον γαλαξία» και «Ταξίδι στο ηλιακό σύστημα – Από τον Ερμή στον πλούτωνα σε 50 χρόνια» (κυκλοφορούν και τα δύο από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος) έχουν εκδοθεί σε πολλές γλώσσες και έχουν γίνει μπεστ σέλερ.

Το ντοκιμαντέρ «Κυνηγώντας πλανήτες για 60 χρόνια Σταμάτης Κριμιζής» έχει χαρεί αρκετές διακρίσεις μέχρι σήμερα. Ανάμεσά τους στα φεστιβάλ New York Independent Cinema, Montreal Independent Film και το φεστιβάλ του Λας Βέγκας που τίμησε την ταινία με το βραβείο μουσικής για την δουλειά του κορυφαίου Βαγγέλη Παπαθανασίου που την έχει συνθέσει.

Μήπως ήρθε η ώρα ώστε η ελληνική κινηματογραφική διανομή να δείξει το ενδιαφέρον της για την προβολή του;