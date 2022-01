Το ιατρικό οπλοστάσιο κατά της πανδημίας ενισχύθηκε την Πέμπτη μετά το πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το αντιικό χάπι της Pfizer, το οποίο σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες μειώνει κατά 90% τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου.

Το χάπι προορίζεται για ασθενείς που κινδυνεύουν να εμφανίσουν σοβαρή Covid-19 αλλά δεν χρειάζονται υποστήριξη με οξυγόνο.

Ορισμένες χώρες, όπως η Ιταλία, η Γερμανία και το Βέλγιο, έχουν ήδη προμηθευτεί το χάπι Paxlovid, καθώς ο ΕΜΑ είχε εκδώσει από πέρυσι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του σε έκτακτες περιπτώσεις.

Στο μεταξύ συνεχίζεται η αξιολόγηση του ΕΜΑ για το αντίστοιχο χάπι της MSD (Merck στις ΗΠΑ), το οποίο μειώνει κατά 30% τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου και ήδη χρησιμοποιείται εκτάκτως στην Ελλάδα.

Και τα δύο φάρμακα έχουν ήδη λάβει έγκριση στις ΗΠΑ.

EMA recommends authorising the oral antiviral #Paxlovid for treating #COVID19 in adults who do not require supplemental oxygen and who are at increased risk of severe disease.

👉https://t.co/ZlqsKSZ3lZ pic.twitter.com/iND1m2tP3A

— EU Medicines Agency (@EMA_News) January 27, 2022