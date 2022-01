Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκο» tweet από το Europa League

Στις 17 Φεβρουαρίου ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Ιταλία για το πρώτο παιχνίδι των νοκ άουτ κόντρα στην Αταλάντα για το Europa League και ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης στο Twitter ασχολήθηκε με τους ερυθρόλευκους.

Πιο συγκεκριμένα στον επίσημο λογαριασμό του Europa League στο Τwitter αναρτήθηκε μια φωτογραφία της μπάλας της διοργάνωσης μαζί με μία φανέλα των πρωταθλητών Ελλάδας, την οποία συνόδευε η ερώτηση «ποιος παίκτης σας έρχεται στο μυαλό».

Μετά από αυτή την ανάρτηση τα σχόλια πήραν φωτιά στην συγκεκριμένη δημοσίευση τόσο από Έλληνες χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, όσο και από ξένους και υπήρχαν πλήθος ονομάτων από ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Κάτω από την ανάρτηση γράφτηκαν ονόματα του παρελθόντος που έχουν μεγαλουργήσει με την φανέλα του Ολυμπιακού, όσο και ονόματα ποδοσφαιριστών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Έτσι οι χρήστες του Twitter ανέφεραν τα ονόματα των παικτών όπως, του Ζιοβάνι, του Τζόρτζεβιτς, του Ριβάλντο, του Μήτρογλου, του Μαζουακού, του Ποντένσε, του Ελ Αραμπί αλλά και του… πρόσφατου Ονιεκούρου να κάνουν την εμφάνισή τους.

🤔 Which player do you think of first?#UEL pic.twitter.com/s94QFD44kf

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 25, 2022