H Θεσσαλονίκη στο Βερολίνο

Στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Encounters του φεστιβάλ Βερολίνου (10-20 Φεβρουαρίου 2022), θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της η ταινία «Η πόλη και η πόλη» των Χρήστου Πασαλή και Σύλλα Τζουμέρκα. «Η ταινία διατρέχει επτά δεκαετίες της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και της πικρής εμπειρίας της εβραϊκής της κοινότητας» σύμφωνα με την ανακοίνωση των δημιουργών της. «Γυρισμένη σε μόλις 14 μέρες, με μια εξαιρετική ομάδα καλλιτεχνικών συντελεστών, και πολυαγαπημένων αλλά και πρωτοεμφανιζόμενων ηθοποιών, “Η πόλη και η πόλη” θαμπώνει τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και ταινίας-δοκιμίου.

Το γεγονός ότι τόσο ο Χρήστος Πασσαλής (ομάδα blitz, Luzerner theater, κ.α.) όσο και ο Σύλλας Τζουμέρκας (Χώρα Προέλευσης, Η Έκρηξη, Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών) κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη έπαιξε ρόλο για «μια ταινία κοφτερή σαν μαχαίρι, δομημένη σε έξι κεφάλαια, έναν πρόλογο και έναν επίλογο.»

Συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Homemade Films με τη συνεργασία του Φεστιβάλ Kινηματογράφου Θεσσαλονίκης,, η ταινία σε παραγωγή Μαρίας Δρανδάκη, και επιμέλεια Ορέστη Ανδρεαδάκη, υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της δωρεάς του για τη δημιουργία του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Στηρίχθηκε επίσης από το Claims Conference – the Conference of Jewish Material Claims Against Germany, το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον, το Rosa Luxemburg Stiftung – Office in Greece, το ΕΚΟΜΕ, τo Kέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το MOMus, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.