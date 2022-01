Τη νέα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα συνεχάρη για την εκλογή της ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συγχαρητήρια για την εκλογή σας στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανυπονομώ να συνεργαστούμε στενά υπό την ηγεσία σας για να εξασφαλίσουμε τη συλλογική μας ανάκαμψη από την πανδημία και να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα είναι πρωτοπόρος στην ψηφιακή καινοτομία και τον πράσινο μετασχηματισμό» έγραψε στον πρωθυπουργικό λογαριασμό στο twitter ο κ. Μητσοτάκης.

Congratulations @RobertaMetsola on your election as @EP_President. I look forward to working closely with @Europarl_EN under your leadership to secure our collective recovery from the pandemic and to ensure Europe is a leader on digital innovation and the green transformation.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 18, 2022