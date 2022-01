Οργή έχει προκαλέσει στη Βρετανία η απόφαση να τιμηθεί με τον τίτλο του «Σερ» ο Τόνι Μπλερ, καθώς οι πολίτες της χώρας κατηγορούν τον πρώην πρωθυπουργό για «εγκλήματα πολέμου».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, είχε αντιμετωπίσει τις σφοδρές αντιδράσεις του κόσμου, μετά την απόφασή του να στείλει στρατεύματα της χώρας του στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα να χαθούν 179 στρατιωτικοί και ακόμα περισσότεροι άμαχοι.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, χθες Παρασκευή (31.12.2021) το βράδυ ανακοινώθηκε πως ο Τόνι Μπλερ θα τιμηθεί ως «Σερ», μετά από 14 χρόνια αναμονής, καθώς όλοι οι προκάτοχοί του – εκτός από έναν – δέχτηκαν τη συγκεκριμένη τιμή από τη βασίλισσα, λίγο μετά την αποχώρησή τους από τον πρωθυπουργικό θώκο.

Ωστόσο, οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ του Τόνι Μπλερ και της βασίλισσας Ελισάβετ, τη δεκαετία της πρωθυπουργίας του, θεωρείται ο λόγος για τον οποίο η τιμή του «Σερ» άργησε να έρθει για τον ίδιο.

Έτσι, ο Τόνι Μπλερ θα τιμηθεί με τον τίτλο του «Συντρόφου Ιππότη του Ευγενέστατου Τάγματος της Περικνημίδας» και θα ενταχθεί στο αρχαιότερο και ανώτερο Βρετανικό Τάγμα Ιπποτών.

Ο Μπλερ, πρώην ηγέτης των Εργατικών, δήλωσε: «Είναι τεράστια τιμή να διορίζομαι Σύντροφος Ιππότης του Ευγενέστερου Τάγματος της Περικνημίδας και είμαι βαθιά ευγνώμων στην Αυτού Μεγαλειότητα τη Βασίλισσα. Ήταν μεγάλο προνόμιο να υπηρετήσω ως πρωθυπουργός και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι υπηρέτησαν δίπλα μου, στην πολιτική, τη δημόσια υπηρεσία και σε όλα τα μέρη της κοινωνίας μας, για την αφοσίωσή τους και τη δέσμευσή τους στη χώρα μας».

Ο κόσμος, όμως, εξέφρασε την άρνησή του να τιμηθεί με τον τίτλο του «Σερ» ο Τόνι Μπλερ, με έναν χρήστη του Twitter να γράφει: «Ο άντρας πρέπει να βρίσκεται στο εδώλιο της Χάγης. Τι ντροπιαστική μέρα».

If you needed an advert to end the honours system it was tonight 👇👇

The year 2022 begins with an extraordinary act of gaslighting by the British establishment.

Tony Blair, warmonger and consultant to dictators, is knighted.#TonyBlair #knighthood #honours pic.twitter.com/GKZNIdOtPk

— EthicalRenewal (@EthicalRenewal) January 1, 2022