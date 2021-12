Το 2021 ανήκει στον Μέσι (pics, vids)

Ήταν γραφτό να γίνει… Δεν γινόταν να φύγει ξανά με άδεια χέρια. Και τελικά τα κατάφερε. Κατέκτησε κούπα με την πατρίδα του και μάλιστα μέσα στο σπίτι του εχθρού. Στο Μαρακανά.

Χρειάστηκε να περάσει πίκρες και πίκρες. Τέσσερις χαμένους τελικούς. Τρεις μέσα σε τρία χρόνια και τους δύο μέσω της… ρώσικης ρουλέτας. Ο πόνος; Μεγάλος. Η θέληση για την επιστροφή; Επίσης μεγάλη.

Και το ποδόσφαιρο επιτέλους του φέρθηκε δίκαια. Ο Λιονέλ Μέσι τα κατάφερε. Κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο με την Αργεντινή και μάλιστα το έκανε μέσα στο σπίτι του εχθρού, στο Μαρακανά τον περασμένο Ιούλιο, φτάνοντας επιτέλους στη… Γη της Επαγγελίας και τελειώνοντας οριστικά κάθε είδους συζήτησης και αμφισβήτησης…

Μόνο αυτό το επίτευγμα, κάνει από μόνο του ονειρικό το έτος για τον Λέο Μέσι που κατάφερε να εκπληρώσει τον μεγαλύτερο στόχο της καριέρας του, όπως έχει παραδεχτεί και ο ίδιος στο παρελθόν.

Το 2021 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εύκολα ως το έτος του Μέσι. Χρυσή Μπάλα, ποδοσφαιρική δικαιοσύνη και μια πικρή αποχώρηση. Ο Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε μια ακόμη ονειρική χρονιά, με γκολ, τίτλους, την επίτευξη του μεγαλύτερου στόχου της καριέρας του, αλλά και με ένα ιστορικό-πικρό «αντίο» από την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα.

«Κουβάλησε» τη χειρότερη Μπαρτσελόνα του 21ου αιώνα

Κατέκτησε ένα Κύπελλο και έκανε μια άθλια ομάδα να ονειρεύεται πρωτάθλημα από το… πουθενά. Μπορεί η Μπαρτσελόνα στο τέλος να μην κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή της Ισπανίας, ωστόσο και μόνο που μπόρεσε να παλέψει, το χρωστάει στον Λέο Μέσι και σε κανέναν άλλον.

🤯 Lionel Messi’s 2020/21 in numbers:

👤 Apps – 33(2)

⚽ Goals – 30

🅰️ Assists – 9

🔐 Key Passes p90 – 2.3

🏹 Shots p90 – 5.8

🤤 Dribbles p90 – 4.7

🌡️ WS Rating – 8.52

👋 Messi will miss Barcelona’s last game. His season is over pic.twitter.com/rHMaBPS1yO

— WhoScored.com (@WhoScored) May 21, 2021