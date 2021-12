Ράιτ – «Υπάρχει ασέβεια προς το Κόπα Άφρικα»

Η διεξαγωγή του Κόπα Άφρικα πέρασε από σαράντα κύματα προκαλώντας μέχρι και διπλωματικά επεισόδια μεταξώ εθνών της Αφρικής, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που ζητούσαν την ακύρωση του τουρνουά λόγω του κορονοϊού που βρίσκεται σε έξαρση αυτή την εποχή σε όλο σχεδόν τον πλανήτη.

Θέση για το θέμα που προέκυψε με την διοργάνωση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, πήρε και ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός Ίαν Ράιτ, ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική σε όλους αυτούς που ήθελαν την ματαίωση του τουρνουά, ενώ όπως υποστήριξε κανείς δεν θα τολμούσε να κάνει τα αντίστοιχα πράγματα σε κάποια άλλη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

«Υπάρχει άλλο τουρνουά απέναντι στο οποίο να υπάρχει μεγαλύτερη ασέβεια από το Κόπα Άφρικα; Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Και όμως η κάλυψη από τα μίντια είναι γεμάτη προκατάληψη.

Το Euro διεξήχθη σε 10 χώρες στο μέσο της πανδημίας και δεν υπήρχε το παραμικρό θέμα. Όμως το Καμερούν, μία μόνο χώρα που φιλοξενεί διοργάνωση, είναι πρόβλημα.

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δέχονται ερωτήσεις για το αν θα τιμήσουν τις κλήσεις τους στις εθνικές ομάδες των χωρών τους.

Φανταστείτε να γινόταν αντίστοιχη ερώτηση σε παίκτη που εκπροσωπεί τα τρία λιοντάρια. Φαντάζεστε την οργή που θα υπήρχε;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του Σεμπαστιάν Αλέ, με τον δεινό φορ του Άγιαξ να δέχεται ερώτηση για το αν θα εκπροσωπήσει την Ακτή Ελεφαντοστού και να απαντάει πως τέτοιες ερωτήσεις δείχνουν έλλειψη σεβασμού για την Αφρική.

«Τέτοια ερώτηση θα γινόταν σε έναν Ευρωπαίο παίκτη πριν από ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα; Φυσικά και θα πάω να εκπροσωπήσω την Ακτή Ελεφαντοστού. Είναι η μεγαλύτερη τιμή για έναν παίκτη».

Ian Wright speaks out on the recent media coverage of the Africa Cup of Nations. pic.twitter.com/S2dXklNp3t

— ESPN UK (@ESPNUK) December 30, 2021