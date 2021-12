Η Λίβερπουλ το έκανε ξανά – Δεν σκόραρε στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς

H Λέστερ υποχρέωσε την Λίβερπουλ στην μόλις δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα, παρόλο αυτά η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έμεινε στο -6 από την κορυφή και την Μάντσεστερ Σίτι.

Οι Αλεπούδες, λοιπόν, επικράτησαν με 1-0 των Reds, με τον Λούκμαν να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ενώ ο Σμάιχελ απέκρουσε πέναλτι του Σαλάχ, όταν το παιχνίδι ήταν ακόμα στο 0-0.

Έτσι, η Λίβερπουλ στο τελευταίο της παιχνίδι για το 2021, δεν κατάφερε να σκοράρει σε εκτός έδρας αναμέτρηση, κάτι που το είχε… καταφέρει και στο τελευταίο της παιχνίδι για το 2020.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στα παιχνίδια που μεσολάβησαν από αυτές τις δυο αναμετρήσεις, η Λίβερπουλ βρήκε τον δρόμο προς στα δίχτυα τουλάχιστον από μια φορά, σκοράροντας συνολικά 75 τέρματα.

0 – Liverpool have ended 2021 in the same way they started it, by failing to score in an away match. The Reds had netted in each of their last 28 on the road in all competitions between these two games (75 goals in total). Bookends. pic.twitter.com/EfzBJXSI21

— OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2021