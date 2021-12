Ρωσία – Ερχεται το εισπνεόμενο εμβόλιο Sputnik και κατά της Ομικρον από τις αρχές του 2022

Η εισπνεόμενη μορφή του ρωσικού εμβολίου Sputnik κατά της COVID-19 θα είναι διαθέσιμη στην αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2022 και θα είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική κατά της ιδιαίτερα μολυσματικής παραλλαγής Ομικρον του νέου κοροναϊού.

Θα προσφέρει όχι μόνο προστασία από τη λοίμωξη αλλά και πρόληψη της εξάπλωσής της, ανακοίνωσε το ρωσικό Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας της Ρωσίας, που φέρει το όνομα του ακαδημαϊκού N. Γκαμαλέγια.

Τον Οκτώβριο, το υπουργείο Υγείας της Ρωσίας χορήγησε άδεια στο Κέντρο Γκαμαλέγια να διεξαγάγει τη 2η φάση κλινικών δοκιμών του εμβολίου με μορφή ρινικού σπρέι.

Gamaleya Center: “Sputnik nasal vaccine will be especially effective against highly transmissible #Omicron variant not only in terms of protection from infection but alsо at preventing transmission. Sputnik nasal vaccine will be supplied to market already in 1st quarter 2022” pic.twitter.com/P8uiVNxKDB

