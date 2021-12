Σαμπίνε Βάις – Η φωτογράφος πέθανε σε ηλικία 97 ετών

Η Γαλλοελβετίδα φωτογράφος Σαμπίνε Βάις, μεγάλη εκπρόσωπος της γαλλικής ουμανιστικής σχολής, απεβίωσε χθες, Τρίτη, στην κατοικία της στο Παρίσι σε ηλικία 97 ετών, ανακοίνωσαν σήμερα η οικογένειά της και οι συνεργάτες της.

Γεννημένη στην Ελβετία το 1924, η Βάις, η οποία απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το 1995, κατοικούσε στο Παρίσι όπου είχε εγκαταστήσει το ατελιέ της στο μπουλβάρ Murat από το 1949, ανέφεραν οι συνεργάτες της.

Όπως οι Ντουανό, Μπουμπά, Ουίλι Ρόνις ή ακόμα ο Ιζίς, η Σαμπίνε Βάις απαθανάτισε τη ζωή απλών ανθρώπων χωρίς ωστόσο να διεκδικεί οποιαδήποτε επιρροή.

Πρωτοπόρος στη μεταπολεμική φωτογραφία, ήταν επίσης γνωστή για τις φωτογραφίες της για τη μόδα που είχαν δημοσιευθεί στο Vogue. Έλεγε πως μια καλή φωτογραφία «πρέπει να συγκινεί, να είναι καλά μελετημένη και λιτή. Η ευαισθησία των ανθρώπων πρέπει να φαίνεται στα μάτια».

“I photograph to preserve the ephemeral, fix chance, to keep in an image what will disappear: gestures, attitudes, objects which are testimonies of our passing.”

