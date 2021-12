Νέα μεταγραφική έκπληξη από την Μπαρτσελόνα

Δυναμικά από ότι φαίνεται θα συνεχίσει στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα μετά την απόκτηση του Φεράν Τόρες από την Μάντσεστερ Σίτι θέλουν να κάνουν κάτοικο Καμπ Νου το wonderkid της Άϊντραχτ Φρανκφούρτης.

Ο λόγος για τον Φάμπιο Μπλάνκο, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ισπανίας και έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Τσάβι. Είναι 17 χρονών και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην U19 της γερμανικής ομάδας, μετρώντας σε 8 συμμετοχές 2 γκολ και μία ασίστ.

Σύμφωνα με όσα γράφονται στο εξωτερικό, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του και το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί και αυτό το deal είναι οι λεπτομέρειες του συμβόλαιο του, με την συμφωνία μεταξύ των δυο ομάδων να ανακοινώνεται κατά την διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου και τον Μπλάνκο να υπογράφει με τους Καταλανούς μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Barcelona are set to sign the 17 year old winger Fabio Blanco from Eintracht Frankfurt. Deal confirmed – he’s gonna sign until June 2024 as reported by @tjuanmarti @albert_roge. 🤝🇪🇸 #FCB

The deal will be completed in January and not in the summer. Paperworks ready to be signed.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2021