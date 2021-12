Λέικερς – Οι «τριπλοί» ΛεΜπρόν και Γουέστμπρουκ θύμησαν Μάτζικ-Τζαμπάρ

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ δεν περνά και τις καλύτερες του μέρες τους Λέικερς, με ολοένα και περισσότερα σενάρια να μιλούν περί ανταλλαγής του.

Τα ξημερώματα όμως, μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς έδωσαν μια απίστευτη παράσταση κόντρα στο Χιούστον κι έγραψαν ιστορία. Ο «Ρας» είχε 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο… Βασιλιάς 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά στην ιστορία της ομάδας, που δύο παίκτες τελειώνουν τον αγώνα αμφότεροι με triple double. στη δεύτερη πάλι συμμετείχε ο ΛεΜπρόν, ενώ οι πρώτη ήταν το 1982, την εποχή του «showtime», με Μάτζικ Τζόνσον και Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ να είναι τότε οι «τριπλοί».

LeBron James & Russell Westbrook each had a triple-double in the Lakers win over the Rockets on Tuesday. It’s the 3rd time Lakers teammates have had a triple-double in the same game. Two of the three involve LeBron James. The 3rd was Kareem Abdul-Jabbar & Magic Johnson in 1982. pic.twitter.com/urJngUyFd5

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 29, 2021