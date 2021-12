Τέλος η μουσική στην εστίαση – Ολα τα νέα μέτρα

Τα εγκαίνια του Experience Park στον χώρο του πρώην Αεροδρομίου της Αθήνας στο Ελληνικό , Αθήνα , 20 Δεκεμβρίου 2021 / Opening of Experience Park at the site of the former Athens Airport in Elliniko , Athens , 20 December 2021

Χωρίς μουσική και ανοιχτή μέχρι τις 2 θα είναι η εστίαση παραμονή Πρωτοχρονιάς. Τα κέντρα διασκέδαση θα μείνουν κλειστά την Πρωτοχρονιά. Τις υπόλοιπες ημέρες το ωράριο λειτουργίας στην εστίαση και στα κέντρα διασκέδασης θα είναι μέχρι τις 12. Κόκκινος συναγερμός για την Όμικρον και νέα μέτρα Ο υπουργός πρόσθεσε πως τα μέτρα θα έχουν ισχύ μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, ενώ κάλεσε τους πολίτες να κάνουν τεστ πριν τη συμμετοχή στο οικογενειακό εορταστικό τραπέζι. Τόνισε πως θα απαγορεύεται η μίσθωση χώρων για τη διενέργεια πάρτι την εορταστική περίοδο. Όλα τα μέτρα που ισχύουν από αύριο στις 6:00 Ωράριο λειτουργίας σε εστίαση μέχρι τις 12 – Πρωτοχρονιά μέχρι τις 2

Μόνο καθήμενοι στα μαγαζιά

Απαγόρευση μουσικής

Έως 6 άτομα ανά τραπέζι

Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας ή διπλή μάσκα τόσο στα σουπερμάρκετ, στα μέσα μεταφοράς και στο προσωπικό της εστίασης αλλά και όπου υπάρχει συγχρωτισμός.

Τηλεργασία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα έως 50% και κυλιόμενο ωράριο. Θα είναι ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε υπηρεσίας.

Στα γήπεδα: Περιορισμός στο 10% με ανώτατο όριο τα 1.000 άτομα. Αν δεν τηρηθούν τα μέτρα όλοι οι αγώνες θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.

Σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων μόνο επισκεπτήριο με PCR και το ίδιο και σε νοσοκομεία. Λαμβάνουμε όλα τα δεδομένα υπόψιν Ο κ. Πλεύρης ανέφερε πως η κυβέρνηση ζήτησε σήμερα από την επιτροπή να συγκληθεί για να αποτυπώσει τα δεδομένα της μετάλλαξης στη χώρα. Όπως τόνισε αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ νοσηλεύονται συμπολίτες μας που έχουν προσβληθεί από τη μετάλλαξη Δέλτα. Ωστόσο στη κοινότητα η μετάλλαξη Όμικρον είναι κυρίαρχη, βάση και των κρουσμάτων που σημειώθηκαν χτες και σήμερα. Με βάση αυτά τα δύο δεδομένα, δηλαδή την πίεση στο σύστημα Υγείας από τη μετάλλαξη Δέλτα και την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον ειδικά στην Αττική, κυβέρνηση και ειδικοί αποφάσισαν τα νέα μέτρα να ισχύουν από αύριο. «Έχουμε συμφωνήσει με ιδιωτικές κλινικές να μας παρέχουν κλίνες και προσωπικό.Από τα πρώτα στοιχεία με την Ομικρον οι νοσηλείες είναι λιγότερες και μικρότερες σε διάρκεια σε σχέση με τη Δέλτα», ανέφερε. Η επιτροπή ομόφωνα καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν, καθώς όπως ανέφερε και ο υπουργός υπάρχει αισιοδοξία πως η ισχυρή εμβολιαστική κάλυψη συνδέεται με την ήπια νόσηση από την παραλλαγή Όμικρον. Η ψηφιακή μετάβαση πάτησε γκάζι Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share