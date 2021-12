BofA – Οι 14 τεχνολογίες που θα αλλάξουν την οικονομία και το μέλλον

Τα τελευταία 30 χρόνια, οι επενδύσεις σε μετοχές με υψηλó ρυθμó αύξησης κερδών κυριάρχησαν των επενδύσεων σε μετοχές αξίας.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, η καθαρή αξία των 56,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς έχει παραχθεί μόλις από το 1,5% του συνόλου των εταιρειών, σύμφωνα με την Bank of America.

Όχι τυχαία, πρόκειται κυρίως για καινοτόμες επιχειρήσεις στον τεχνολογικό τομέα.

«Ο ρυθμός με τον οποίο τα τεχνολογικά ζητήματα μεταμορφώνουν τις επιχειρήσεις είναι ιλιγγιώδης», υπογραμμίζει σε έκθεση ομάδα στρατηγικών αναλυτών της BofA, με επικεφαλής τον Χαΐμ Ίσραελ.

«Η υιοθέτηση τεχνολογιών, όπως τα smartphones ή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουν ξεπεράσει κατά δεκαετίες τις προβλέψεις των ειδικών», υπογραμμίζουν.

Αυτό, εξηγούν, συμβαίνει «επειδή συχνά σκεφτόμαστε γραμμικά, αλλά η πρόοδος συντελείται με εκθετική τάση».

Εξ ου και «ο εντοπισμός των τεχνολογικών που θα φέρουν τα πάνω-κάτω είναι το κλειδί στον χρηματοπιστωτικό κλάδο», τονίζουν.

Προσώρας, η έκρηξη των δεδομένων, η ταχύτερη υπολογιστική ισχύς και η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης εκτιμάται ότι θα επιφέρουν την «γρηγορότερη ανάπτυξη της καινοτόμου τεχνολογίας στην ιστορία», υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Η πρόβλεψη είναι ότι μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας οι εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς θα έχουν δημιουργήσει μια τεράστια αγορά, αξίας 6,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μια εξ αυτών των νέων τεχνολογιών είναι το 6G.

Η επόμενη γενιά δικτύων τηλεπικοινωνιών, δηλαδή, με ταχύτητες λήψης έως και 1 TB ανά δευτερόλεπτο -αρκετή για τη λήψη 142 ταινιών διάρκειας μιας ώρας μέσα σε μόλις 1 δευτερόλεπτο.

Σύμφωνα με την BofA, αυτή η τεχνολογία θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο μέχρι το 2028, οπότε τα δίκτυα 5G αναμένεται να φτάσουν σε πλήρη χωρητικότητα.

Μέσω του 6G, εν τω μεταξύ, αναμένεται να αναπτυχθεί η ασύρματη ηλεκτρική ενέργεια, με τη φόρτιση συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων.

Παράλληλα, αναμένεται να πάρουν… «σάρκα και οστά» τα ολογράμματα, τα οποία -με την κατάλληλη ταχύτητα δικτύου- θα είναι πια διαθέσιμα ακόμη και σε ένα smartphone.

Μια εξέλιξη κομβική για το metaverse: την τρισδιάστατη εκδοχή του Διαδικτύου, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας την εικονική πραγματικότητα για τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από επιχειρηματικές συσκέψεις, έως συναυλίες.

Στον αντίποδα, στη φυσική παρουσία στηρίζεται ο υπό ανάπτυξη κλάδος των μεταφορών με ιπτάμενα ηλεκτρικά οχήματα, γνωστά πλέον ως eVTOL, που αναμένεται να επικρατήσουν στις μετακινήσεις μας, στο εγγύς μέλλον.

Κατά την BofA, «η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS), οι μπαταρίες επόμενης γενιάς και η “πράσινη” εξόρυξη θα μπορούσαν να είναι η λύση στη μείωση των εκπομπών ρυπογόνων αερίων κατά 70%, καθώς και στην πρόσβαση σε τριπλάσιες ποσότητες σπάνιων γαιών».

Μόνο η CCS, σύμφωνα με την έκθεση της αμερικανικής τράπεζας, θα μπορούσε να αντλήσει επενδύσεις ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων μέχρι το 2040.

Μνημονεύονται επίσης οι καινοτόμες χρήσεις των πόρων των ωκεανών, όπως π.χ. με την εξόρυξη πολύτιμων -απαραήτητων για την πράσινη μετάβαση- μετάλλων από τον βυθό τους.

«Μέχρι το 2030, η παγκόσμια οικονομία των ωκεανών θα μπορούσε να φτάσει σε ακαθάριστη αξία περίπου τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ισοδύναμη με το μέγεθος της γερμανικής οικονομίας το 2010», αναφέρει χαρακτηριστικά η Bank of America, αφήνοντας εκτός πεδίου αναφοράς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

«Μέχρι το 2030, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν φάει, φορέσει, χρησιμοποιήσει ή υποστεί θεραπεία με κάτι συναφές με τη SynBio», επισημαίνεται στην έκθεση της BofA.

Κοντολογίς τη συνθετική βιολογία, με τον επαναπρογραμματισμό ή και τη σύνθεση βιολογικών συστημάτων, τα οποία δεν απαντώνται στη φύση, με θεωρητικά επωφελή παραγώμενα αποτελέσματα για το ανθρώπινο είδος.

Οι εφαρμογές εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα τομεών: από τη γεωργία, έως την παρασκευή φαρμάκων.

Η συναφής αγορά εκτιμάται ότι θα έχει αξία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων στο προσεχές μέλλον.

Έτερος τομέας ανάπτυξης είναι η λεγόμενη συναισθηματική τεχνητή νοημοσύνη.

Αναφέρεται στην προηγμένη ικανότητα της τεχνολογίας να αναγνωρίζει, να αναλύει και να ερμηνεύει τα ανθρώπινα συναισθήματα -σύμφωνα μάλιστα με την εταιρεία ερευνών Gartner, ορισμένες φορές καλύτερα και από τα μέλη της ίδια της οικογένειάς μας.

Σημείο αναφοράς είναι επίσης η BCI (Brain-Computer Interface), ελληνιστί η διεπαφή ανθρώπινου εγκεφάλου και υπολογιστή.

Οι δοκιμές άρχισαν φέτος σε ανθρώπους, επιτρέποντας σε ασθενείς με ALS (νόσο του κινητικού νευρώνα) -μέσω της σκέψης τους και ενός υπολογιστή- να κάνουν ηλεκτρονικές αγορές και τραπεζικές συναλλαγές, να στέλνουν email και να αναρτούν σχόλια στα social media.

Phillip O’Keefe is a hero who has pioneered the first use of human implanted Brain Computer Interfaces. He is about to do the first BCI tweet. See his story here https://t.co/nYWl6g9rWW or https://t.co/JAvdtmoBJ9 pic.twitter.com/gOhnLEQ0Hi

— Thomas Oxley (@tomoxl) December 22, 2021