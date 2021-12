Στα άδυτα του Chateau Marmont

«Αν έχεις διάθεση για μπελάδες, πήγαινε στο Μarmont». Η φράση του θρυλικού προέδρου και συνιδρυτή της Columbia Pictures, Χάρι Κον, έχει μείνει παροιμιώδης. Iσως γιατί το πιο διάσημο ξενοδοχείο του Χόλιγουντ σχεδόν εδώ και έναν αιώνα προσφέρει απόλυτη διακριτικότητα και εχεμύθεια στους διάσημους σταρ που μπορούν να κάνουν ό,τι επιθυμούν προστατευμένοι πίσω από τα «τείχη» του. Το προσωνύμιό του είναι άλλωστε το «κάστρο πάνω στον λόφο». Δεσπόζοντας λοιπόν πάνω από τη Sunset Boulevard με τα γοτθικού ρυθμού παράθυρά του και τους πυργίσκους του, είναι πράγματι εμπνευσμένο από το εμβληματικό Château d’ Amboise, ένα γαλλικό κάστρο χτισμένο τον 15o αιώνα στην κοιλάδα του Λίγηρα, που υπήρξε ένας αγαπημένος τόπος για πολλούς γάλλους γαλαζοαίματους, αλλά και για τον Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Ιστορίες παλαιού Χόλιγουντ

Το Chateau Marmont άνοιξε τις πύλες του την 1η Φεβρουαρίου του 1929 και οι τοίχοι του κρύβουν πολλά μυστικά. Eίναι το μέρος που η Τζιν Χάρλοου, η πρώτη ξανθιά σεξοβόμβα του Χόλιγουντ, εγκαταστάθηκε το 1933 με τον τρίτο κατά σειρά σύζυγό της, Χάρολντ Ρόσον – μόνο που στο διπλανό δωμάτιο διέμενε και ο εραστής της, Κλαρκ Γκέιμπλ. Είναι το μέρος που η Μέριλιν Μονρόε έδινε κρυφά ραντεβού με τον παντρεμένο ακόμη Αρθουρ Μίλερ, πρoτού εκείνος αποφασίσει να χωρίσει για χάρη της.

Στους χώρους του επίσης γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά φιλμ όλων των εποχών, ο «Επαναστάτης χωρίς αιτία» (1955), η ταινία που μετέτρεψε τον Τζέιμς Ντιν σε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς. Συγκεκριμένα, στο Chateau Marmont διέμενε o σκηνοθέτης της ταινίας, Νίκολας Ρέι. Λέγεται μάλιστα ότι ο Τζέιμς Ντιν, προκειμένου να τον εντυπωσιάσει, επίτηδες «μπούκαρε» από το παράθυρο για να μπει στην οντισιόν του.

Κεφάλαιο Νάταλι Γουντ

Ο σκηνοθέτης λοιπόν του «Επαναστάτη χωρίς αιτία» μετακόμισε σε ένα από τα bungalows του ξενοδοχείου το 1952 για να ξορκίσει τη θλίψη του, καθώς είχε πιάσει στα πράσα τη δεύτερη σύζυγό του, την ηθοποιό Γκλόρια Γκράχαμ, να κάνει έρωτα με τον 13χρονο γιο του από τον πρώτο του γάμο. Βέβαια, δεν έμεινε για καιρό απαρηγόρητος. Από την αγκαλιά του πέρασαν σταρ όπως η Μέριλιν Μονρόε, η Τζέιν Μάνσφιλντ αλλά και η τότε μόλις 16 ετών Νάταλι Γουντ, η οποία προσπαθούσε να εξασφαλίσει έναν ρόλο στον «Επαναστάτη χωρίς αιτία». Με τον Ρέι τούς χώριζαν 27 ολόκληρα χρόνια. Βέβαια, σύμφωνα με τις φήμες, η νεαρή Γουντ την ίδια εποχή διατηρούσε δεσμό και με τον ηθοποιό Ντένις Χόπερ, ο όποιος επίσης έπαιζε στο εμβληματικό φιλμ. Μάλιστα, ένα βράδυ, μετά από ένα ξέφρενο πάρτι, η Γουντ, επιστρέφοντας στο διάσημο ξενοδοχείο, είχε ένα αυτοκινητικό ατύχημα μαζί με τον Χόπερ. Ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο ζήτησε από τους γιατρούς να τηλεφωνήσουν στον Ρέι. Οταν ο σκηνοθέτης έφτασε του είπε: «Με αποκάλεσαν αναθεματισμένη ανήλικη παραβάτη. Τι λες, θα πάρω τώρα τον ρόλο;». Και τον πήρε.

Βέβαια, το όνομα της Νάταλι Γουντ έχει συνδεθεί με ακόμη μία ιστορία του Chateau Marmont. Σύμφωνα με το βιβλίο «Little Sister: My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood» της αδελφής της, Λάνα, το καλοκαίρι του 1955, την εποχή που γύριζε την ταινία «Η αιχμάλωτος της ερήμου», η Νάταλι Γουντ κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον Κερκ Ντάγκλας στο Chateau Marmont, σε ένα ραντεβού που είχε κλειστεί από την ίδια τη μητέρα της, η οποία θεωρούσε ότι ο χολιγουντιανός σταρ θα μπορούσε να προωθήσει την καριέρα της κόρης της.

Δεν είναι όμως μόνο το παλαιό Χόλιγουντ που έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο διακριτικό περιβάλλον του Μarmont. Λέγεται ότι ο ντράμερ των Led Zeppelin, Τζον Μπόναμ, έκανε μια μέρα βόλτες με μία Harley στο lobby του ξενοδοχείου, ενώ ένα φασαριόζικο πάρτι του ίδιου συγκροτήματος το 1968, όπου μεταξύ άλλων μετέφεραν γυμνά κορίτσια πάνω σε ένα καρότσι από το ένα δωμάτιο στο άλλο, έγινε η αιτία οι υπεύθυνοι να τους πετάξουν έξω από το κεντρικό κτίριο και να τους μετακομίσουν σε ένα bungalow. O αστικός μύθος θέλει βέβαια και τον Τζιμ Μόρισον να πέφτει από τη στέγη ή από ένα μπαλκόνι του ξενοδοχείου – κανείς πραγματικά δεν ξέρει από πού και πότε ακριβώς – και να προσγειώνεται σώος.

Λέγεται επίσης ότι η Κέιτ Μος και ο Τζόνι Ντεπ έχουν κάνει έρωτα σχεδόν σε όλα τα δωμάτια του Chateau Marmont, ενώ και η Σκάρλετ Γιόχανσον με τον Μπενίσιο ντελ Τόρο φαίνεται να έζησαν στιγμές μεγάλου πάθους μέσα στο ασανσέρ του ξενοδοχείου το 2004 μετά την τελετή απονομής των βραβείων Οσκαρ. Αλλοι σταρ όμως δεν έχουν να θυμούνται και τόσο ευτυχισμένες στιγμές. Για παράδειγμα, το 2007 απαγορεύθηκε προσωρινά η είσοδος στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς όταν δημοσίως πασάλειψε το πρόσωπό της με φαγητό εντός του ξενοδοχείου, ενώ τον αποκλεισμό λέγεται ότι βίωσε και η Λίντσεϊ Λόχαν το 2012, όταν άφησε απλήρωτο έναν λογαριασμό ύψους 46.000 δολαρίων, κάτι που βέβαια διαψεύστηκε από τον νυν ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, τον πολυπράγμονα Αντρέ Μπαλάζ.

H κατάρα του Chateau Marmont

To διάσημο ξενοδοχείο εμφανίζεται τακτικά πάντως στις λίστες των «πιο στοιχειωμένων» τοποθεσιών του Λος Αντζελες, και αυτό δεν οφείλεται μόνο στη γοτθική αρχιτεκτονική του. To 1958 λέγεται ότι η ηθοποιός Μπέτι Ντέιβις παραλίγο να καεί ζωντανή στο bungalow της. Καθώς έβλεπε μια παλιά της ταινία αποκοιμήθηκε με το τσιγάρο στo χέρι, προκαλώντας έτσι φωτιά. Ο ηθοποιός Λου Τζάκομπι που διέμενε δίπλα είδε τους καπνούς και της έσωσε τη ζωή.

Επίσης, στα τέλη της δεκαετίας του ’60, η Σάρον Τέιτ και ο Ρόμαν Πολάνσκι ζούσαν τον απόλυτο έρωτα, έχοντας εγκατασταθεί στο Chateau Marmont. Παρέθεταν μάλιστα κάθε Παρασκευή βράδυ πάρτι με καλεσμένους όπως ο Γουόρεν Μπίτι, ο Τζακ Νίκολσον και η Μία Φάροου. Οταν όμως η Τέιτ έμεινε έγκυος στις αρχές του 1969, το ζεύγος Πολάνσκι αποφάσισε να μετακομίσει, θεωρώντας ότι δεν θα ήταν σωστό να μεγαλώνει ένα παιδί σε ένα ξενοδοχείο και έτσι εγκαταστάθηκαν στο μοιραίο σπίτι της οδού 10050 Cielo Drive. Τον Αύγουστο του 1969, ενόσω o Ρόμαν Πολάνσκι έλειπε στην Ευρώπη σε επαγγελματικό ταξίδι, μέλη της συμμορίας του Τσαρλς Μάνσον, της διαβόητης Manson Family, εισέβαλαν στο σπίτι του ζεύγους Πολάνσκι και δολοφόνησαν με φρικώδη τρόπο την έγκυο Σάρον Τέιτ και τέσσερα ακόμη άτομα.

Υπήρξαν και κάποιοι ένοικοι του ξενοδοχείου που δεν κατάφεραν να κάνουν πότε check out. Στις 23 Ιανουαρίου του 2004, ο 83χρονος Χέλμουτ Νιούτον, ένας από τους πιο εμβληματικούς φωτογράφους του 20ού αιώνα, καθώς έβγαινε από το Chateau Marmont, έχασε τον έλεγχο της Cadillac που οδηγούσε και προσέκρουσε σε τοίχο. Είχε υποστεί καρδιακή προσβολή.

Ωστόσο ο θάνατος που θα στοιχειώνει για πάντα το Chateau Marmont είναι ο εκείνος του κωμικού Τζον Μπελούσι, o οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών στις 5 Μαρτίου του 1982 στο Bungalow 3 του ξενοδοχείου. Ηταν μια δύσκολη εποχή για το αυτοκαταστροφικό αστέρι των αξεπέραστων «Blues Brothers». Η καριέρα του βρισκόταν στο ναδίρ της, ο ίδιος ένα ερείπιο σωστό εμφανισιακά, πιο παχύς από ποτέ και εθισμένος στις ουσίες. Τη μοιραία ήμερα πριν από τον θάνατό του από υπερβολική δόση ενός μείγματος κοκαΐνης και ηρωίνης είχε συναντηθεί με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος επίσης διέμεινε στο Chateau. O Mπελούσι βρέθηκε νεκρός το επόμενο πρωί από τον personal trainer του. Δύο μήνες μετά τον θάνατό του, η Κάθι Σμιθ, μια γκρούπι ροκ συγκροτημάτων της εποχής αλλά και προμηθεύτρια ναρκωτικών ουσιών σε σταρ όπως ο Κιθ Ρίτσαρντς και ο Ρον Γουντ των Rolling Stones, σε συνέντευξή της στον «Νational Enquirer» παραδέχθηκε ότι εκείνη ήταν που έδωσε τη θανατηφόρα δόση στον Μπελούσι. Μετά την ομολογία της η υπόθεση άνοιξε ξανά. Κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και πέρασε 15 μήνες στη φυλακή.

Η νέα εποχή

Και αν τίποτα δεν έχει καταβάλει το Chateau Marmont στα πάνω από 90 χρόνια λειτουργίας του, η CΟVID-19 ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα. Τον Ιούλιο του 2020, μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι ο χώρος θα άλλαζε το status του σε private club, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Αυτή τη στιγμή, πάντως, διανύει μια περίοδο αρνητικής δημοσιότητας. Στις αρχές της πανδημίας σχεδόν 250 υπάλληλοί του απολύθηκαν χωρίς να λάβουν αποζημίωση, με τον ιδιοκτήτη του να ισχυρίζεται ότι το μόνο που έκανε λάθος ήταν να εφαρμόσει την πολιτική απολύσεων πριν από τους υπόλοιπους ξενοδόχους. Πάντως οι διαμαρτυρίες των εργαζομένων μάλλον εισακούστηκαν. Για παράδειγμα, η ταινία «Being the Ricardos», με πρωταγωνιστές τη Νικόλ Κίντμαν και τον Χαβιέ Μπαρδέμ, ματαίωσε ένα προγραμματισμένο γύρισμα που είχε στο ξενοδοχείο τον περασμένο Απρίλιο, μετά από συζήτηση που είχε το κινηματογραφικό συνεργείο με το σωματείο το οποίο εκπροσωπεί τους απολυμένους εργαζομένους. Τι επιφυλάσσει το μέλλον για το Chateau Marmont;