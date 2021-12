NBA – Άγριος καβγάς μεταξύ Εμπίντ και Χάρελ

Στην προσπάθεια του να σκοράρει ο Τζοέλ Εμπίντ χρησιμοποίησε τον ώμο του στο πρόσωπο του Μοντρέζλ Χάρελ.

Ο ψηλός των Ουίζαρντς, που δεν είχε τρόπο να τον σταματήσει, νευρίασε και επέλεξε να του κάνει ένα σκληρό φάουλ.

Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια οι δύο παίκτες με άγριες διαθέσεις, αλλά η κατάσταση ηρέμησε με την επέμβαση των ψυχραιμοτέρων.

Ωστόσο, ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα ξέσπασε καινούριος καβγάς μεταξύ τους, γεγονός που υποχρέωσε τους διαιτητές να τους χρεώσουν από μία τεχνική ποινή, με τον παίκτη των Ουίζαρντς να αποβάλλεται και τον κόσμο της Ουάσινγκτον να ξεσπά σε αποδοκιμασίες.

