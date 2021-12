Μπήκε στο πρωτόκολλο κορωνοϊού και ο Γκριν των Γουόριορς

Ακόμα ένας παίκτης ομάδας του ΝΒΑ μπήκε στο ιατρικό πρωτόκολλο του κοροναϊού, ο Ντρέιμον Γκριν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ των ΗΠΑ, ο άσος των Πολεμιστών μπήκε ουσιαστικά σε καραντίνα και δε θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους επόμενους αγώνες της ομάδας του.

Πρόκειται για ένα σοβαρό πλήγμα για την ομάδα του, η οποία δείχνει πως είναι ασταμάτητη φέτος, ενώ αυτήν τη στιγμή έχει το καλύτερο ρεκόρ στη Δύση.

Draymond Green has entered the league’s health and safety protocols, per @ShamsCharania pic.twitter.com/YSDH68u9xE

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 26, 2021