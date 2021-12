Έξαλλος ο Τούχελ – «Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει πέντε αλλαγές και χειμερινή διακοπή»

Έξαλλος με το επιβαρυμένο πρόγραμμα των Χριστουγέννων αλλά και με τον κανονισμό των τριών αλλαγών είναι ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος πήρε ουσιαστικά τη… σκυτάλη από τους Κλοπ και Γκουαρντιόλα.

Ο γερμανός τεχνικός, μετά τη νίκη της Τσέλσι με 3-1 στην έδρα της Άστον Βίλα, ξεσπάθωσε κατά της διοργανώτριας Αρχής για το γεγονός ότι δεν έχει πέντε αλλαγές στη διάθεσή του, αλλά ούτε και χειμερινή διακοπή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι πολύ απλό, εμείς δεν έχουμε αρκετές αλλαγές. Ο κανονισμός των πέντε αλλαγών δημιουργήθηκε εξαιτίας του κοροναϊού. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει πέντε αλλαγές, όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει διακοπή αγωνιστικής δράσης το χειμώνα, ενώ εμείς παίζουμε συνέχεια.

Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα, μας υποχρεώνουν να παίζουμε συνέχεια ακόμη κι αν έχουμε κρούσματα Covid-19, πράγμα που επιφέρει τραυματισμούς. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει, δεν μπορεί να σταματήσει» ήταν τα λόγια του.

Part One: Thomas Tuchel is not happy.

“The whole of Europe has five changes, the whole of Europe has a winter break.”

[via @footballdaily]pic.twitter.com/uEOEoTKlio

— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) December 26, 2021