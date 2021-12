Ανησυχία προκαλούν εικόνες δορυφόρου που ήρθαν στη δημοσιότητα από τα σύνορα Ρωσίας και Ουκρανίας και είναι τραβηγμένες από την εταιρία Maxar Technologies (που έχει τη βάση της στις ΗΠΑ).

Όπως μεταφέρει το Reuters, η Ρωσία συνεχίζει να συγκεντρώνει στρατιωτικές δυνάμεις στην προσαρτημένη Κριμαία και κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, η Δύση στέλνει αυστηρά μηνύματα στη Ρωσία και την καλεί να μην συνεχίσει να κάνει παρόμοιες κινήσεις.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τα στοιχεία της 13ης Δεκεμβρίου έδειξαν ότι εκατοντάδες στρατιωτικά οχήματα της Μόσχας συγκεντρώθηκαν στην Κριμαία, που απέχει 110 μίλια από τα ουκρανικά σύνορα.

Στις 7 Οκτωβρίου οι δορυφορικές εικόνες είχαν δείξει ότι το αντίστοιχο γεωγραφικό πεδίο είχε τα μισά άρματα μάχης σε σχέση με πριν από μερικές ημέρες, γεγονός που αποδεικνύει, όπως σχολιάζουν τα ξένα ΜΜΕ, ότι το Κρεμλίνο εφαρμόζει την ατζέντα του παρά τις συνομιλίες για την ασφάλεια με τις ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ επανέλαβαν, πριν από ένα 24ωρο, την υποστήριξή τους στην Ουκρανία.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κούλεμπα, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ ζήτησε ξανά από τη Μόσχα «αποκλιμάκωση» και σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

«Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας θα έχει μαζικές συνέπειες και σημαντικό κόστος», διευκρινίζει ανακοίνωση που εκδόθηκε απόψε στις Βρυξέλλες.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες για το θέμα της Ουκρανίας με τους επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ και με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Μπεν Ουάλας.

Στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Στόλτενμπεργκ ανέφερε ότι συζήτησε μαζί τους τις επιπλοκές της ρωσο-ουκρανικής κρίσης στην ασφάλεια των συμμάχων.

«Θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την υπεράσπιση όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ, παραμένοντας παράλληλα ανοικτοί στον διάλογο» με τη Ρωσία, προειδοποίησε ο Στόλτενμπεργκ.

Spoke with @SecBlinken, @ABaerbock & @BWallaceMP to discuss #Russia‘s military build-up in & around #Ukraine. We continue to assess the implications for our security & will do what it takes to ensure the security & defence of all #NATO Allies, while remaining open to dialogue.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 23, 2021