Μάβερικς – Μπακς 102-95

Μπορεί ο Γιάννης Αντεκοκούνμπο να έλειπε, αλλά οι Μπακς κατάφεραν σε ένα ακόμα παιχνίδι να νικήσουν τους Ντάλας Μάβερικς με 102-95, κάνοντας μια πολύ καλή 4η περίοδο.

Οι Ντάλας Μάβερικς ξεκίνησαν πιο δυνατά την αναμέτρηση απέναντι στο Μιλγουόκι και σε όλη τη διάρκεια της πρώτης περιόδου ήταν μπροστά στο σκορ και η οποία έκλεισε υπέρ των γηπεδούχων με 23-15.

Στην δεύτερη περίοδο το Ντάλας κατάφερε να πάρει διψήφια διαφορά κάνοντας το σκορ 25-15 όμως κάπου εκεί όμως οι Μπακς αντέδρασαν και μετά από επτά αγωνιστικά λεπτά κατάφεραν να ισοφαρίσουν την αναμέτρηση σε 29-29, ενώ με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου οι Μάβερικς ήτανε μπροστά στο σκορ με 43-41.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο και μετά από έξι αγωνιστικά λεπτά περίπου Μάβερικς πήραν μία διαφορά 9 πόντων κάνοντας το σκορ 67-58, όμως οι Μπακς με μία νέα αντεπίθεση κάλυψαν τη διαφορά και ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο προηγούμενοι με ένα πόντο 74-75.

Η τέταρτη περίοδος ανήκε ολοκληρωτικά στο Μιλγουόκι, καθώς πέντε λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα κατάφεραν να ξεφύγουν με 8 πόντους κάνοντας το σκορ 87-95 και διατήρησαν την διαφορά τους μέχρι και το τέλος και πήραν τελικά τη νίκη με 102-95.

Για τους Μπακς του 21-13 ο Μίντλετον είχε 26 πόντους, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ, ο Χολιντέι 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, ο Κάζινς 22 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, ο Κόνατον 9 πόντους, 8 ριμπάουντ.

Για τους Μάβερικς του 15-16 ο Μπράνσον είχε 19 πόντους, 8 ασίστ, ο Ντιλίκινα 14 πόντους, 5 ασίστ, ο Μπράουν 10 πόντους, 13 ριμπάουντ.

Khris has reached the 20-point mark in 9 of his last 10 games.

