«Ό, τι είναι να μας συμβεί, θα μας συμβεί πάρα πολύ γρήγορα», τονίζει ο επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Υγείας, Θεόδωρος Λύτρας σχετικά με την παραλλαγή Όμικρον. Ο καθηγητής χτύπησε «καμπανάκι» για τη μεταδοτικότητά της με αναρτήσεις του στο Twitter.

«Η παραλλαγή «Δέλτα» χρειάστηκε ~6 εβδομάδες για να εκτοπίσει την «Αλφα». Η «Ομικρον» φαίνεται πως χρειάζεται το μισό για να εκτοπίσει τη «Δέλτα»», σημείωσε ο κ. Λύτρας.

Να σημειώσουμε ότι στην ανάρτησή του ο επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Υγείας αναδημοσιεύει πίνακες του Δρ. Τομ Φρίντεν, πρώην επικεφαλής του CDC, που δείχνουν την αυξημένη μεταδοτικότητα της νέας παραλλαγής στις ΗΠΑ. Ο Φρίντεν γράφει χαρακτηριστικά ότι: «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τίποτα όπως την ταχύτητα της Όμικρον».

I’ve worked on infectious disease outbreaks for 30 years. I’ve NEVER seen anything like the speed of Omicron. It’s as infectious as measles spreading in a non-immune population, with a much shorter incubation time therefore much faster doubling time. Hope it’s a lot less severe. pic.twitter.com/EtLfa4JKqd

