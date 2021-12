Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εμβόλιο της αμερικανικής Novavax κατά του κοροναϊού, λίγες ώρες μετά τη θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA).

«Έχουμε πλέον πέντε εγκεκριμένα εμβόλια» ανέφερε στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

We have now authorised the @Novavax vaccine.

With 5 approved vaccines, the EU has a varied portfolio, based both on novel technologies, such as mRNA, and classic ones, like Novavax, which is protein-based.

Vaccination, and boosters, are our best protection against COVID19.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2021