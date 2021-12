Συνεχίζεται κανονικά η Premier League!

Τα σενάρια ήταν πολλά τις τελευταίες ώρες, με την Premier League να εμφανίζεται πως βρίσκεται στον… αέρα.

Ωστόσο, φαίνεται, πως έχουμε λευκό καπνό από την τηλεδιάσκεψη των 20 ομάδων της κατηγορίας, με το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου να συνεχίζεται κανονικά.

Όπως αναφέρουν στο Νησί, δε θα υπάρξει καμία αναβολή αγωνιστικής, με την καθιερωμένη και ιστορική Boxing Day να διεξάγεται κανονικά.

Τον τελευταίο καιρό, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη στα γήπεδα της Premier League, με τον κορωνοϊό να δημιουργεί πολλά προβλήματα.

