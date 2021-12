Η πρόταση του Τσιτσιπά στη… FIFA

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι αρκετός ενεργός στα social media, με τον Έλληνα τενίστα να τοποθετείται για πολλά ζητήματα κατά καιρούς. Αυτή την φορά 23χρονος αποφάσισε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και να κάνει μια πρόταση στη… FIFA!

«Θα έπρεπε να υπάρχει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο μόνο για κλαμπ», ανέφερε στο twitter ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Να επιτρέπεται η συμμετοχή στα τέσσερα κορυφαία κλαμπ κάθε χώρας. Κάθε γκρουπ να έχει 32 ομάδες με τις οκτώ από κάθε γκρουπ να προκρίνονται. Τα ματς να παίζονται σε ουδέτερο έδαφος. Τα πλέι οφ να είναι με σύστημα νοκ άουτ».

Ενώ τέλος κατέληξε πως: «Παγκόσμιο Κύπελλο, δηλαδή κλαμπ από τις ΗΠΑ, τη Νέα Ζηλανδία, το Βιετνάμ, την Ουγκάντα, την Ισλανδία ή το Ελ Σαλβαδόρ μπορούν να λάβουν μέρος».

World Cup meaning football clubs from USA, New Zealand, Vietnam, Uganda, Iceland or El Salvador can participate. https://t.co/yAJlnk2xjR

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 20, 2021