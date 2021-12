Ο κορωνοϊός έχει «γονατίσει» το ΝΒΑ – Αναβλήθηκαν πέντε παιχνίδια

Το ΝΒΑ έχει μπει για τα καλά στη δίνη του κοροναϊού και της μετάλλαξης Όμικρον, η οποία δεν αφήνει σε ησυχία τους περισσοτέρους οργανισμούς της λίγκας. Ανάμεσα στους παίκτες και τους ανθρώπους των επιτελείων που έχουν μπει στο πρωτόκολλο προστασίας από τον ιό βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τους Μιλγουόκι να μετράνε τέσσερις μέλη υπό αυτό το καθεστώς.

Κάθε μέρα η λίστα αντί να μικραίνει, μεγαλώνει, με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς να ανακοινώνουν πως πέντε παίκτες μπήκαν στο πρωτόκολλο κοροναϊού που έχει δημιουργήσει το ΝΒΑ (Τζάρετ Άλεν, Λαμάρ Στίβενς, Ντίλαν Γουίντλερ, Ντένζελ Βάλενταϊν και RJ Νέμπχαρντ). Από τις ομάδες που ταλαιπωρούνται περισσότερο είναι και οι Μπρούκλιν Νετς που μετράνε δέκα παίκτες εκτός δράσης για αυτό τον λόγο.

Κάπως έτσι, το ΝΒΑ αποφάσισε να προχωρήσει στην αναβολή πέντε αγώνων, ενώ έχουν προηγηθεί και τα δύο αναβληθέντα παιχνίδια των Σικάγο Μπουλς. Ειδικότερα, δεν θα γίνουν τα επόμενα παιχνίδια των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Ορλάντο Μάτζικ και Φιλαδέλφεια 76ερς, καθώς και οι δύο προσεχείς αναμετρήσεις των Μπρούκλιν Νετς.

Οι αγώνες που αναβάλλονται

20/12

Νετς – Νάγκετς

Χοκς – Καβαλίερς

Σίξερς – Πέλικανς

21/12

Ράπτορς – Μάτζικ

22/12

Νετς – Ουίζαρντς

The NBA has announced the following: pic.twitter.com/rnNhuq0hc1

— NBA Communications (@NBAPR) December 19, 2021