Αντετοκούνμπο – Το viral βίντεο με τον Γιάννη σε μικρή ηλικία να σκουπίζει το παρκέ

Viral, έχει γίνει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε μικρή ηλικία να σκουπίζει το παρκέ πριν από ματς του Φιλαθλητικού.

Το βίντεο δείχνει τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να σκουπίζει το πάτωμα στους αγώνες, και ταυτόχρονα να ακούει τον προπονητή με μεγάλη προσοχή στο τάιμ άουτ.

Nothing impossible when you work hard for it 💫 @Giannis_An34 (via John Goum/YT) pic.twitter.com/IEtmICGfeK

— Overtime (@overtime) December 15, 2021