Μπάγερν Μονάχου – Ανακοίνωσε τον πρώτο Κινέζο παίκτη της ιστορίας της

H Mπάγερν Μονάχου για πρώτη φορά στην ιστορίας απέκτησε ποδοσφαιριστή από την Ασία και πιο συγκεκριμένα τον 18χρονο τερματοφύλακα Λιού Σαο Ζιγιάνγκ.

Όπως έγινε γνωστό η γερμανική ομάδα αποκτήθηκε από την Γουχάν ο Λιού Σαο Ζιγιάνγκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2025 και θα ενσωματωθεί αρχικά στην Ακαδημία της γερμανικής ομάδας.

Πρόκειται για 18χρονο τερματοφύλακα με ύψος 1,90μ., ο οποίος αποτελεί τον πρώτο Κινέζο ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Μπάγερν. Ο Λιού Σαο Ζιγιάνγκ προπονείται ήδη με την Κ19, ενώ αναμένεται να αγωνιστεί και σε κάποια παιχνίδια της δεύτερης ομάδας.

Servus, Liu! 👋

18-year-old goalkeeper Liu Shaoziyang becomes first Chinese player at FC Bayern, joining @fcbayerncampus from partner club FC Wuhan Three Towns on a contract through 2025. ✍️✅ pic.twitter.com/BmMFc56nPm

— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) December 16, 2021