Η αξιολόγηση της αντιικής θεραπείας της Pfizer για την αντιμετώπιση της Covid-19 δεν έχει ολοκληρωθεί, στο μεταξύ όμως οι χώρες-μέλη της ΕΕ μπορούν να ξεκινήσουν τη χορήγησή του, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Το χάπι προορίζεται για ασθενείς που κινδυνεύουν να εμφανίσουν σοβαρή Covid-19 αλλά δεν χρειάζονται υποστήριξη με οξυγόνο.

We have just issued advice for 🇪🇺 countries who may decide on early use of the oral antiviral developed by Pfizer, before marketing authorisation.

In parallel, we started the #RollingReview for this #COVID19treatment.

— EU Medicines Agency (@EMA_News) December 16, 2021