Ο ισχυρός τυφώνας Ράι, που φέρνει σφοδρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, πλησιάζει απειλητικά σήμερα Πέμπτη τις κεντρικές και τις νότιες Φιλιππίνες, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι άνεμοι που φέρνει το ακραίο καιρικό φαινόμενο έχουν ταχύτητα 165 χιλιομέτρων ανά ώρα που μπορεί να έχει αυξηθεί ακόμη και στα 195 χ.α.ώ όταν θα φθάσει το απόγευμα (τοπική ώρα) στο τουριστικό νησί Σιάργκαο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων.

«Καταστροφικοί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν (…) σοβαρές ζημιές σε κτιριακές δομές και στη βλάστηση», προειδοποίησε η υπηρεσία, η οποία έκανε επίσης λόγο για κίνδυνο φονικών πλημμυρών κατά μήκος της ακτογραμμών.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πρόληψης καταστροφών των Φιλιππίνων, κάπου 45.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και πήγαν σε καταφύγια, ανάμεσά τους αρκετοί τουρίστες, που απολάμβαναν τις περίφημες παραλίες του νησιού και τις περιοχές του που προσφέρονται για καταδύσεις.

Signal #4 Situation here in FATIMA,UBAY,BOHOL,PHILIPPINES

Our place is nearby the sea we didn’t evacuate coz we have faith in God that this storm will be gone soon. We apparently no electricity due to strong wind brought by typhoon odette. Lets all pray for our safety🙏 pic.twitter.com/U9qJ2lXbqb

— Kimi (@Kimishuii) December 16, 2021