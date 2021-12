Premier League – Ο Σαλάχ… απειλεί τον Βάρντι

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ λύτρωσε τη Λίβερπουλ, με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να επικρατεί (1-0) της Άστον Βίλα.

Με τον Στίβεν Τζέραρντ να επιστρέφει ως αντίπαλος στο Άνφιλντ, οι Reds έκαμψαν με δυσκολία την αντίσταση των Χωριατών, παραμένοντας στο κυνήγι της κορυφής και της Μάντσεστερ Σίτι (-1 από την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα).

Ο Σαλάχ πραγματοποιεί ακόμη μια σπουδαία σεζόν, με τον αιγύπτιο επιθετικό να βρίσκει και πάλι δίχτυα. Ο άσος της Λίβερπουλ σκόραρε με πέναλτι, φθάνοντας τα 14 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο 29χρονος παίκτης είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην Premier League και θέλει να κάνει δικό του ένα στατιστικό που φέρει την υπογραφή του Τζέιμι Βάρντι. Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ έχει σκοράρει ή μοιράσει γκολ για 14 συνεχόμενα ματς στο φετινό πρωτάθλημα, με το ρεκόρ του επιθετικού της Λέστερ να έχει σταματήσει στα 15 τη σεζόν 2015-2016.

Νιουκάσλ και Τότεναμ είναι οι δύο επόμενοι αντίπαλοι της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ, με τον Σαλάχ να ετοιμάζεται να κατακτήσει και αυτήν την κορυφή.

14 – Mohamed Salah has now either scored or assisted a goal in 14 consecutive Premier League appearances, just one off Jamie Vardy’s record of 15 between August and December 2015. Remarkable. pic.twitter.com/r3Q1TBeU8r

— OptaJoe (@OptaJoe) December 11, 2021