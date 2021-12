Η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Αρη

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι στραμμένα απόψε όλα τα βλέμματα, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Αρη (19:30), για την 13η αγωνιστική της Superleague.

Ο Πέδρο Μαρτίνς στο αποψινό παιχνίδι με την ομάδα της Θεσσαλονίκης παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με 4-3-3, έχοντας τον Βατσλίκ μπροστά από την εστία και τους Λαλά, Σωκράτη, Σισέ και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας.

Στα χαφ θα είναι οι Εμβιλά και Μπουχαλάκης, με τον Αγκιμπού Καμαρά λίγο πιο μπροστά, ενώ στα δύο άκρα θα βρίσκονται οι Μασούρας και Ρόνι Λόπες, με τον Ελ Αραμπί στην κορυφή της «ερυθρόλευκης» επίθεσης.

Συνοπτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Βατσλίκ, Λαλά, Σωκράτης, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Αγκιμπού Καμαρά, Μασούρας, Ρόνι Λόπες, Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη! / Our line-up for today’s match against Aris! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/BauevyUvrk

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) December 12, 2021