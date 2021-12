Formula 1 – Ένσταση της Mercedes

Ο Μαξ Φερστάπεν κατάκτησε το πρωτάθλημα στη Formula 1 μετά από ένα συγκλονιστικό και μυθικό φινάλε στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, προσπερνώντας στον τελευταίο γύρο τον μεγάλο του αντίπαλο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος προπορευόταν από την αρχή του αγώνα.

Ωστόσο, η Mercedes κατέθεσε ένσταση για τα αποτελέσματα του αγώνα, θεωρώντας πως έχει γίνει παράβαση των αγωνιστικών κανονισμών. Συγκεκριμένα, διαμαρτύρεται για δύο συμβάντα, τα οποία δεν συμβαδίζουν με τα άρθρα 48.8 και 48.12 των όσων ισχύουν στη Formula 1.

Η πρώτη παραβίαση αφορά την κίνηση του Μαξ Φερστάπεν στον 57ο γύρο, με τον Ολλανδό να έχει κληθεί από τους αγωνοδίκες για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις.

BREAKING: Mercedes have protested «against the classification established at the end of the Competition», relating to alleged breaches of Articles 48.8 and 48.12 of the FIA Sporting Regulations#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/bO6BLN8lv5

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021