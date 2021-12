Τη διαφορά της επιδημιολογικής κατάστασης των κρατών μελών της Ευρώπης δείχνει ο επιδημιολόγος για τον κορωνοϊό και οικονομολόγος υγείας, Έρικ Φάιγκλ Ντινγκ.

Η διαφορά των επιδημιολογικών χαρτών που ανανεώνονται κάθε Πέμπτη είναι απίστευτη, καθώς μέσα σε τρεις μήνες όχι μόνο εξαφανίστηκε κάθε πράσινη περιοχή, αλλά σχεδόν όλος ο χάρτης βάφτηκε κόκκινος.

Οι περισσότερες χώρες που βρίσκονταν στο πορτοκαλί, μπήκαν στο βαθύ κόκκινο, ενώ εκείνες που ήταν στο πράσινο, πέρασαν στην επόμενη κατηγορία.

Μόνο ελάχιστες χώρες όπως η Ισπανία, η οποία βέβαια παρουσιάζει και εξαιρετικά ποσοστά εμβολιασμού κατάφεραν να διατηρήσουν την επιδημιολογική τους κατάσταση και να μην αλλάξουν κατηγορία.

Όσον αφορά την Ελλάδα, εκεί που τρεις μήνες πριν οι περισσότερες περιφέρειες βρίσκονταν στο πορτοκαλί με λίγες εξαιρέσεις, πλέον η Επικράτεια βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο.

How it started 3 months ago— How it’s going.#COVID19 pic.twitter.com/sMqGrzRgy7

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 10, 2021