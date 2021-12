Formula 1 – Άμπου Ντάμπι: Pole position και προβάδισμα για τον Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε το πρώτο από τα δύο βήματα που απαιτούνται για να κατακτήσει το παρθενικό πρωτάθλημα στην καριέρα του και να βάλει «στοπ» στην κυριαρχία του Χάμιλτον, μην επιτρέποντάς του να γίνει ο πολυνίκης με οχτώ τρόπαια.

Ο Ολλανδός της Red Bull ήταν ο ταχύτερος στις τελευταίες κατακτηρίες δοκιμές της σεζόν, όντας εντυπωσιακός στη δεύτερη προσπάθειά του στο Q3, με τον χρόνο του να μην περιθώρια στον άμεσο ανταγωνιστή του Λιούις Χάμιλτον να ελπίζει σε κάτι παραπάνω από τη δεύτερη θέση.

Ο Φερστάπεν σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:22.109, με τον Βρετανό να είναι πίσω του 0.3 δευτερόλεπτα. Η τρίτη θέση κατακτήθηκε από τον Λάντο Νόρις με 1:22.931.

Τέταρτος θα εκκινήσει ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull, πέμπτος ο Κάρλος Σάινθ με Ferrari, με τον Βάλτερι Μπότας να μένει σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πίσω από την κορυφή και να ξεκινά από την τρίτη σειρά και την έκτη θέση. Λεκλέρκ, Τσουνόντα, Οκόν και Ρικιάρντο συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα, με τον Κίμι Ραϊκόνεν να ολοκληρώνει στην 18η θέση στις τελευταίες κατακτήριες δοκιμές της καριέρας του.

Ο αγώνας που θα κρίνει τον πρωταθλητή θα ξεκινήσει στις 15:00 (12/12) υπό το φως του ήλιου και τελειώσει με αυτό των προβολέων όπως γίνεται κάθε φορά στην εντυπωσιακή πίστα της Γιας Μαρίνα.

VERSTAPPEN TAKES POLE!

It’s his tenth of the year, and it means he has the best seat in the house for the final race!

Hamilton will line up alongside his title rival, with Norris in third#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/XkdfD9VAiB

— Formula 1 (@F1) December 11, 2021