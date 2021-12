Άρης – Το Ingenuity θα παραμείνει σε ακινησία έως ότου αποκατασταθεί η επικοινωνία του με το ρόβερ Perseverance

Μετά από 17 πτήσεις, «αναπαύεται» αναγκαστικά το μικρό ελικόπτερο Ingenuity της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) στον Άρη, το πρώτο που πέταξε σε άλλο κόσμο πέρα από τη Γη. Επειδή παρεμβάλλονται ορισμένοι λόφοι ανάμεσα στο drone και στο ρομποτικό ρόβερ Perseverance, έχει μπλοκαριστεί προσωρινά το ραδιοσήμα με το οποίο το Ingenuity επικοινωνεί.

Όπως δήλωσε στο αμερικανικό πρακτορείο UPI ο Ελληνοαμερικανός μηχανικός και ειδικός των υπολογιστών Τέντι (Θεόδωρος Τζανέτος), επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του ελικοπτέρου, «τελικά, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα καταφέρουμε να έχουμε πολύ καλύτερες επικοινωνίες, οπότε είναι απλώς θέμα πότε θα ξαναπροσπαθήσουμε».

Έως τότε το μικροσκοπικό ελικόπτερο, που έχει εξάψει τη φαντασία πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, θα κάθεται ήσυχο σε ένα σημείο της αρειανής επιφάνειας, ίσως για αρκετές μέρες, φορτίζοντας τις έξι ηλιακές μπαταρίες του λιθίου-ιόντων.

Το Ingenuity έχασε τη ραδιο-επαφή με το ρόβερ (και κατ’ επέκταση με τη Γη) την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου κατά την 17η πτήση του (η πρώτη είχε γίνει στις 19 Απριλίου 2021), όταν μετά από μία ακόμη πτήση του προσγειώθηκε πίσω από ένα λόφο. Μετά από ένα 15λεπτο «μπλακ-άουτ», το ρόβερ κατάφερε να λάβει σήματα τηλεμετρίας από το ελικόπτερο, που έδειξαν ότι το τελευταίο είναι τουλάχιστον σώο. Όμως δεν μπορεί μέχρι στιγμής να στείλει φωτογραφίες και άλλα δεδομένα και έτσι η NASA, όπως είπε ο κ. Τζανέτος, δεν ξέρει καν σε τι είδους έδαφος προσγειώθηκε το ρομποτικό drone.

