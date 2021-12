Μεξικό – 49 μετανάστες νεκροί και άλλοι 37 τραυματίες σε ανατροπή φορτηγού (Σκληρές εικόνες)

Τουλάχιστον 49 μετανάστες, οι περισσότεροι εκ των οποίων πιστεύεται πως προέρχονταν από την Ονδούρα και επέβαιναν σε φορτηγό, σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε τροχαίο δυστύχημα στο νοτιοδυτικό Μεξικό, ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας Τσιάπας.

Αλλοι 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι τρεις εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, στο δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στην πολιτειακή πρωτεύουσα Τούστλα Γκουτιέρες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Big rig carrying more than 200 migrants overturns while travelling the Chiapa de Corzo – Tuxtla Gutiérrez road in #Chiapas #Mexico. At least 49 dead and more than 50 injured. Most of them are from Guatemala. pic.twitter.com/IfKGIvAG1Z

— David Wolf (@DavidWolf777) December 9, 2021