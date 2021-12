Mετά το αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα ο Πουτζ έβλεπε «La Casa De Papel»

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα από την Μπάγερν Μονάχου με 3-0 και μετά από 21 ολόκληρα χρόνια αποκλείστηκε από το Champions League. Όπως ήταν λογικό στα αποδυτήρια επικρατούσε παγωμάρα και οι περισσότεροι ήταν με σκυμμένα τα κεφάλια.

Υπήρχαν όμως και ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν την σοβαρότητα της κατάστασης, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο στόχαστρο των οπαδών των «μπλαουγκράνα». Οπως ο Κλεμάν Λενγκλέ ο οποίος με το σφύριγμα της λήξης, γελούσε με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ακόμα οι φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα τα έβαλαν και με τον Ρίκι Πουτζ, καθώς ο νεαρός μέσος δεν πήρε στα σοβαρά τον αποκλεισμό από το Champions League και επέλεξε κατά την άφιξη της ομάδας στο αεροδρόμιο για την επιστροφή στη Βαρκελώνη, να παρακολουθήσει στο tablet του, την σειρά «La Casa de Papel» και αυτό εξόργισε τους οπαδούς.

The zoom on El Chiringuito’s cameras caught Riqui Puig watching Money Heist on the way back to Barcelona. And the news seems to have broken Lobo Carrasco. pic.twitter.com/AQ7IK3Khw2

— El Chiringuito in English (@ElChiringuitoEN) December 9, 2021