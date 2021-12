Το Ισραήλ ενέκρινε τη χορήγηση της τρίτης δόσης στις 30 Ιουλίου 2021 για να αντιμετωπίσει το νέο κύμα της πανδημίας COVID-19.

Σύμφωνα με μια επιστημονική μελέτη από την χώρα του Ισραήλ, η πιθανότητα θανάτου μετά και την τρίτη δόση μειώνεται σχεδόν ολοκληρωτικά.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα της δημοσίευσης των R. Arbel και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine (DOI: 10.1056/NEJMoa2115624).

Η ανάδυση και η επικράτηση του στελέχους Δέλτα του SARS-CoV-2 και τα δεδομένα της μειωμένης αποτελεσματικότητας του εμβολίου BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) όσο περνάει ο χρόνος από τον εμβολιασμό συνετέλεσαν στην αύξηση των κρουσμάτων και σε λοιμώξεις ακόμα και σε εμβολιασμένους.

Τα δεδομένα της έρευνας

Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από εμβολιασμένα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί με δύο δόσεις του BNT162b2 τουλάχιστον 5 μήνες νωρίτερα.

Ακολούθως, συγκρίθηκαν οι θάνατοι μεταξύ όσων έλαβαν αναμνηστική δόση και όσων δεν έλαβαν αναμνηστική δόση (booster).

Συνολικά, συμπεριελήφθησαν στη μελέτη 843.208 άτομα, εκ των οποίων τα 758.118 (90%) έλαβαν μια τρίτη αναμνηστική δόση κατά τη διάρκεια της μελέτης (54 ημέρες).

Συνολικά, καταγράφηκαν 65 θάνατοι μεταξύ όσων έλαβαν τρίτη δόση (0.16 θάνατοι ανά 100.000 άτομα την ημέρα), ενώ καταγράφηκαν 137 θάνατοι μεταξύ όσων δεν είχαν λάβει τρίτη δόση (2.98 θάνατοι ανά 100.000 άτομα ανά ημέρα).

Πιο συγκεκριμένα, οι εμβολιασμένοι με αναμνηστική δόση είχαν 90% μικρότερη πιθανότητα θανάτου λόγω COVID-19 συγκριτικά με τους εμβολιασμένους που δεν είχαν λάβει αναμνηστική δόση.

Συμπερασματικά, τα άτομα που έλαβαν μια αναμνηστική δόση του BNT162b2 τουλάχιστον 5 μήνες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα θανάτου (κατά 90%) συγκριτικά με όσους δεν έλαβαν αναμνηστική δόση.