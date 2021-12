Διεθνής Διαστημικός Σταθμός – Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος αναχωρεί για εκδρομή σε τροχιά

Ο ιάπωνας δισεκατομμυριούχος της μόδας Γιουασάκου Μαεζάμα πρόκειται να ταξιδέψει το 2023 γύρω από τη Σελήνη, πρώτα όμως θα επισκεφθεί τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) για 12ήμερη απόδραση.

Ο 46χρονος ιδρυτής της εταιρείας ρούχων Zozo εκπαιδεύεται εδώ και μήνες στο διαστημικό κέντρο Star City, ενόψει της αναχώρησής του την Τετάρτη με σκάφος Soyuz που θα εκτοξευτεί από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν.

Ο Μαεζάβα πλήρωσε αδιευκρίνιστο ποσό στην αμερικανική Space Adventures, η οποία οργάνωσε την πρώτη τουριστική πτήση στον ISS εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Η Ρωσία θα φιλοξενήσει τον Ιάπωνα στο πολυεθνικό τροχιακό εργαστήριο με αντάλλαγμα ένα μερίδιο του τιμήματος.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι, ο Μαεζάβα δήλωσε πως τα ταξίδια στο διάστημα ήταν παιδικό του όνειρο.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Νιώθω σαν μαθητής δημοτικού που πηγαίνει εκδρομή» είπε σε συνέντευξη Τύπου που παρακολούθησε το Reuters. «Δεν πίστευα ότι θα ταξιδέψω στο Διάστημα. Μου άρεσε όμως να κοιτάζω τον έναστρο ουρανό και τα ουράνια σώματα. Νιώθω τυχερός που μου δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσω το όνειρό μου».

Εδώ και καιρό ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας περιγράφει τις προετοιμασίες του στα κοινωνικά δίκτυα, επιδεικνύοντας μεταξύ άλλων τη στολή του. Στη διάρκεια των 100 ημερών που διήρκεσε η εκπαίδευση δήλωσε ότι απόλαυσε τις παραβολικές πτήσεις, στις οποίες ένα ειδικά τροποποιημένο περιβάλλον ανεβοκατεβαίνει για να προσομοιώσει τις συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, βρήκε όμως δύσκολη την εκπαίδευση σε ένα περιστρεφόμενο κάθισμα.

【11 days until Launch🚀】

Unusual training in Russia ③

The spinning chair – almost feels like torture. Some cosmonauts say it’s necessary, some say it’s not. Either way, it’s the hardest training ever done.

※Warning: eyes will be spinning just by watching#MZJourneytoSpace pic.twitter.com/ARzh7yaXXk

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) November 27, 2021