Τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αλλά και την αλλαγή σελίδας για τη χώρα μας επεσήμαναν κατά τις εισαγωγικές τους τοποθετήσεις στο 32ο Greek Economy Summit κορυφαίοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας.

Στην έναρξη του συνεδρίου που για φέτος έχει ως θέμα: «Refining growth for an inclusive and sustainable future», ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος τόνισε ότι «το κεντρικό σήμα που εκπέμπεται μέσα από το θόρυβο που προκαλούν οι κρίσεις της πανδημίας, της ενέργειας και των τιμών είναι πως η Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα μίας εξαιρετικής ανάπτυξης που μπορεί να φέρει οικονομική και κοινωνική ευημερία».

«Δεν πρέπει η καθημερινότητα», συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ εννοώντας την πανδημική, ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, «να μας αποπροσανατολίζει από αυτό το κεντρικό σήμα».

Ο ίδιος παρέθεσε σειρά γεγονότων που σηματοδοτούν την θετική πορεία της χώρας: «Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Αναπτύσσεται στην Ελλάδα ένα ζωτικό οικοσύστημα καινοτομίας. Οι επενδύσεις αυξάνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ και καλύπτουν σταδιακά το μεγάλο επενδυτικό κενό. Οι αλλαγές στην ενέργεια είναι δύσκολες αλλά σε βάθος χρόνου δημιουργούν μία μεγάλη ευκαιρία. Τα πανεπιστήμια έρχονται κοντά στην οικονομία. Το brand name της Ελλάδας βελτιώνεται. Οι διεθνείς σχέσεις της χώρας μας διαρκώς αναβαθμίζονται».

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε επίσης: «Τα επόμενα χρόνια υπόσχονται πολλά για εμάς. Βεβαίως εξαρτάται από εμάς να επιταχύνουμε τις εξελίξεις αυτές και να καρπωθούμε τα οφέλη».

Ο Ν. Μπακατσέλος

Λίγο πριν την τοποθέτηση του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Νικόλαος Μπακατσέλος υπογράμμισε με τη σειρά του τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Σημείωσε πως «καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις για μία νέα πορεία που έχουν επιβάλλει η πανδημία και οι τεχνολογικές εξελίξεις. Θα χρειαστεί να κινητοποιήσουμε καινούργιες γνώσεις και ειδικότητες. Απαιτείται επαναπροσδιορισμός σε νέα δεδομένα, αξίες και σε μία νέα κανονικότητα». Ο ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητα του πως «η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά».

Το πρόγραμμα και τους στόχους του 32ου Greek Economy Summit παρουσίασε στην έναρξη του συνεδρίου ο γενικός διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηλίας Σπιρτούνιας.

Πηγή: ΟΤ