Τα πέντε πιο ακριβά αρώματα στον κόσμο

Eνα ωραίο άρωμα δεν χρειάζεται να κοστίζει μια περιουσία. Αλλά μπορεί και να κοστίζει! Αν έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι άρωμα έχει ο υπέρμετρος πλούτος, τότε μάθετε πως το «Νο 1 Imperial Majesty» του Clive Christian, το οποίο χρίστηκε το πιο ακριβό άρωμα στον κόσμο από το Βιβλίο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Guinness το 2006, είχε τιμή 12.722 δολάρια ανά ουγγιά, μια υπερβολή που περιλάμβανε παράδοση κατ’ οίκον του πολυπόθητου μπουκαλιού από μία Bentley. Αν αισθάνεστε ήδη άβολα, τότε πληροφορηθείτε πως ένα μπουκάλι «Golden Delicious» της DKNY, σχεδιασμένο από τον κοσμηματοπώλη Martin Katz με σχεδόν 3.000 πολύτιμους λίθους – συμπεριλαμβανομένων 2.700 διαμαντιών και 183 κίτρινων ζαφειριών – πουλήθηκε σε φιλανθρωπική δημοπρασία τον Δεκέμβριο του 2011 για 1 εκατομμύριο δολάρια. Και ακόμη και τώρα, κάπου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ίσως μπορείτε ακόμα να «κλέψετε» μια ματιά (ή έναν πολύτιμο ψεκασμό) στο σπάνιο «Shumukh» από τον οίκο The Spirit of Dubai Parfums by Nabeel, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ανατολίτικης χλιδής ύψους σχεδόν 2 μέτρων, πλαισιωμένο με διαμάντια και μαργαριτάρια, το οποίο είχε τιμή 1,295 εκατομμύρια δολάρια όταν έκανε το ντεμπούτο του την άνοιξη του 2019.

Συνήθως τα πολυτελή αρώματα είναι εξαιρετικά ακριβά επειδή τα συστατικά τους είναι σπάνια, όχι μόνο επειδή το «packaging» είναι τόσο κομψό (αν και, ομολογουμένως, αυτό σίγουρα αποτελεί έναν ενισχυτικό παράγοντα). Πολλά από αυτά τα αρώματα δημιουργούνται από τα εξαιρετικά έλαια που εξάγονται από ευαίσθητα πέταλα λουλουδιών ή ρίζες δέντρων, ή ακόμα και από μόσχο που προέρχεται από τις αρσενικές μοσχοδορκάδες (είδος ελαφιού). Τα φθηνότερα αρώματα, από την άλλη πλευρά, διαθέτουν συνήθως συστατικά που είναι πιο κοινά και ευκολότερα στην αγορά ή συνθετικές χημικές ουσίες που δημιουργούνται σε εργαστήριο. Tα στολίδια που θα βρείτε στο μπουκάλι και ο δεξιοτεχνικός τρόπος με τον οποίο ο επικεφαλής αρωματοποιός επινόησε το άρωμα απογειώνουν τις «ευωδιαστές» μετοχές του προϊόντος. Τα κατά παραγγελία αρώματα μπορούν να έχουν τιμή με πέντε ψηφία και πάνω, ενώ εάν, για παράδειγμα, θέλετε να στρατολογήσετε μια «μύτη» τέτοιου διαμετρήματος όπως ο Thierry Wasser από τον οίκο Guerlain για να δημιουργήσετε την προσωπική σας αρωματική σφραγίδα, να είστε έτοιμοι να ξοδέψετε περί τις 55.000 ευρώ.

«Joy» – Baccarat Pure Parfum Limited Edition, Jean Patou

Το «Joy» του Jean Patou, που δημιουργήθηκε το 1930, ήταν πάντα διαβόητα ακριβό. Θεωρήθηκε, για το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα, το πιο ακριβό άρωμα που θα μπορούσε κάποιος να αποκτήσει λόγω της «υπερσυγκέντρωσης» λουλουδιών (10.600 άνθη γιασεμιού και 28 δωδεκάδες τριαντάφυλλα απαιτούνται για κάθε φιαλίδιο). Αυτό το limited edition θαύμα της υψηλής αρωματοποιίας αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο το prestige του με ένα σπάνιο μπουκάλι από κρύσταλλο Baccarat συμβολίζοντας μια έκφραση χαράς που δεν είναι φευγαλέα, αλλά είναι σίγουρα τσουχτερή. Μένει τουλάχιστον το μπουκάλι, κάτι είναι και αυτό.

«Caron Poivre», Parfums Caron

Ο οίκος Parfums Caron είναι ένα από τα παλαιότερα ονόματα στη γαλλική αρωματοποιία. Ιδρύθηκε το 1904 και πενήντα χρόνια αργότερα λάνσαρε αυτό που έγινε το σήμα κατατεθέν του, το «Caron Poivre». Ενώ τα μπουκάλια του brand σχεδιάστηκαν από τον επιχειρηματικό συνεργάτη του ιδρυτή Ερνέστ Νταλτρόφ, το «Poivre» διαθέτει ένα εκπληκτικό φιαλίδιο κατασκευασμένο από τον οίκο πολυτελών κρυστάλλων Baccarat. Οσο για το ίδιο το άρωμα, διακρίνεται για τις κυρίαρχες πικάντικες νότες του, διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα καταστήματα ανά τον κόσμο και μπορεί να γίνει δικό σας αντί 1.000 ευρώ η ουγγιά. Και μην τα ξαναλέμε, σας μένει πάλι το μπουκάλι!

«Shumukh», The Spirit of Dubai Parfums by Nabeel

Το άρωμα «Shumukh» είναι το πιο ακριβό αυτή τη στιγμή στον κόσμο, με κόστος 1,29 εκατομμύρια δολάρια. Το «Shumukh» έχει εξασφαλίσει μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness χάρη στο πλήθος των διαμαντιών στο ευμέγεθες μπουκάλι του, ενώ παράλληλα έχει χριστεί ως το «ψηλότερο προϊόν ψεκασμού αρωμάτων». Εκανε το ντεμπούτο του – πού αλλού; – στην καρδιά του Ντουμπάι, στο Ballroom του Armani Hotel Dubai, στον ψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου, τον Burj Khalifa. Σχεδιάστηκε από τον Asghar Adam Ali, ιδρυτή και πρόεδρο του Ομίλου Nabeel Perfumes και διεθνούς φήμης αρωματοποιού. Το «Shumukh» αποτελεί μια μοναδική μείξη από ινδικό oud, σανταλόξυλο, μόσχο, λιβάνι, κεχριμπάρι, ιλάνγκ-ιλάνγκ, τούρκικο τριαντάφυλλο και πολλά άλλα φίνα συστατικά που δεν αποκαλύπτονται στο ευρύ κοινό. Υπολογίζεται ότι το άρωμά του ευωδιάζει για περισσότερες από 12 ώρες στο ανθρώπινο δέρμα και για περίπου 30 ημέρες όταν χρησιμοποιείται πάνω σε ύφασμα. Υπάρχει ένα μπουκάλι διαθέσιμο προς το παρόν, καθιστώντας το «Shumukh» στην κυριολεξία «μοναδικό».

«Gardenia» – Parfum Grand Extrait, Les Exclusifs de Chanel

Μιλάμε για ένα «showstopper» άρωμα. Η συλλογή Les Exclusifs de Chanel αντιπροσωπεύει τις πιο υψηλές αρωματικές δημιουργίες του οίκου και το «Gardenia» δεν αποτελεί εξαίρεση. Η πληθωρική, κρεμώδης σχεδόν γαρδένια, ένα άνθος που παραπέμπει (οπτικά τουλάχιστον) στην αγαπημένη καμέλια της Coco, «αναπνέει» στο υπέροχο, ευμέγεθες, εμβληματικό, διάφανο δωρικό μπουκάλι. Οι αληθινοί μύστες μπορούν να συλλέξουν όλα τα πολυτελή, εξαιρετικά περιορισμένης έκδοσης Grand Extraits της Chanel – ένα εξ αυτών, μάλιστα, το θρυλικό Νο. 5 σε κατακόκκινο κρυστάλλινο κομψοτέχνημα Baccarat και δερμάτινη θήκη, διατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 προς 30.000 δολάρια το κομμάτι. Μόνο 55 κυκλοφόρησαν.

«Love is in the Air» – Limited Edition Designer Perfume, House of Sillage

Το κατάλληλο δώρο για έναν εραστή ή για την παντοτινή σας αγάπη, μια πραγματική ωδή στο έρωτα και στον πλούτο. Αυτό το άρωμα φλερτάρει απαλά με γλυκές νότες γιασεμιού και χυμώδους δαμάσκηνου σε συνδυασμό με τη ρομαντική και απαλή εσάνς white musk, ωστόσο είναι το μπουκάλι του εκείνο που κλέβει την παράσταση, στο οποίο δεσπόζουν σκαρφαλωμένα δύο ασημένια lovebirds, τα οποία είναι γνωστό ότι τιτιβίζουν όμορφες και αρμονικές μελωδίες γνήσιας αγάπης. Αυτό το άρωμα γεμίζει τον αέρα με χάρη και τρυφερή στοργή και χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι η αληθινή αγάπη δεν πρέπει ποτέ να εγκλωβίζεται και τελικά κοστίζει πολύ ακριβά – στην περίπτωσή μας, γύρω στα 1.200 δολάρια.