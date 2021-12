Ανακοίνωσε προπονητή η Αλ Νασρ

Παρά τα δημοσιεύματα από έξω, ο Ολυμπιακός ήταν από την αρχή ξεκάθαρος για το θέμα με τον Πέδρο Μαρτίνς. Οι ερυθρόλευκοι διέψευσαν κατηγορηματικά τα σενάρια και έβαλαν τα πάντα στη θέση τους.

Και μάλιστα, ο ίδιος ο Πορτογάλος μίλησε και αναφέρθηκε για άλλη μία φορά για την αγάπη που έχει στον Ολυμπιακό, δηλώνοντας ουσιαστικά πως δεν υπάρχει κανένα θέμα.

Εν τέλει, όλα τελείωσαν οριστικά, καθώς η Αλ Νασρ ανακοίνωσε τον νέο της προπονητή και φυσικά αυτός δεν είναι ο Πέδρο Μαρτίνς.

Πρόκειται για τον Μιγκέλ Ανχέλ Ρούσο ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Ρούσο βρισκόταν μέχρι πρότινος στον πάγκο της Μπόκα Τζούνιορς.

OFFICIAL : ✍️

The Argentine Miguel Ángel Russo is the New Head Coach of @AlNassrFC 🤩 pic.twitter.com/u4EkdQPug4

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 5, 2021