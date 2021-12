Οπαδοί της Έβερτον προσπάθησαν να χτυπήσουν τον Σαλάχ

Σε πάρτι μετέτρεψε το ντέρμπι της πόλης η Λίβερπουλ, καθώς το βράδυ της Τετάρτης πέρασε εμφατικά από το «Γκούντισον Παρκ» και επικράτησε της Έβερτον με 4-1.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «κόκκινους» ήταν για άλλη μία φορά ο Μο Σαλάχ που βρήκε δίχτυα δύο φορές και έφτασε συνολικά τα 19 στη φετινή σεζόν μέσα σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό φαίνεται πως «άναψε» και τους οπαδούς της Έβερτον.

Μία μερίδα ανεγκέφαλων, προσπάθησε να χτυπήσει τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ, ο οποίος ωστόσο έδειξε ακόμα και εκεί τα αντανακλαστικά του, αποφεύγοντας τις μπουνιές που επιχείρησαν να του ρίξουν…

Everton fans actually tried to punch Mo Salah when he was collecting the ball. pic.twitter.com/AONrnFHOjk

— Watch LFC (@Watch_LFC) December 3, 2021