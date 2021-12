Παγώνη – Σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε την παραλλαγή Όμικρον

Η παραλλαγή Όμικρον εξακολουθεί να αποτελεί ερωτηματικό σε μεγάλο βαθμό για τους επιστήμονες, ενώ η Ματίνα Παγώνη εκτίμησε ότι περίπου σε δύο εβδομάδες θα έχουμε τα αποτελέσματα από τις έρευνες για να κάνουμε τη διαχείρισή της.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, μιλώντας στην ΕΡΤ, εμφανίστηκε καθησυχαστική, λέγοντας ότι «δεν είναι τόσο δυσάρεστα τα πράγματα», ενώ υπογράμμισε ότι χρειάζεται υπευθυνότητα και υπομονή για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία.

Δεν υπάρχουν θάνατοι μέχρι τώρα

Η Ματίνα Παγώνη τόνισε πως είναι σημαντικό ότι δεν υπάρχουν θάνατοι από την παραλλαγή Όμικρον μέχρι τώρα. Έδωσε έμφαση στη σημασία που έχει να ληφθεί σύντομα απάντηση από τις έρευνες που διεξάγονται στο ερώτημα εάν «τα εμβόλια που έχουμε μέχρι τώρα» καλύπτουν την παραλλαγή Όμικρον.

Ξέρουμε, όπως είπε, ότι έχει υψηλότερη μεταδοτικότητα από την Δέλτα και «τρυπάει» τη φυσική ανοσία τρεις φορές περισσότερο, όμως η συμπτωματολογία, σε γενικές γραμμές είναι ίδια με την Δέλτα, εκτός από τα συμπτώματα της όσφρησης και της γεύσης, αλλά «ούτε και δύσπνοια στους περισσότερους ασθενείς».

Για τις εισαγωγές στα νοσοκομεία

Η Ματίνα Παγώνη ανέφερε ότι τα συμπτώματα της παραλλαγής Όμικρον αντιμετωπίζονται και πως οι περισσότεροι ασθενείς με το συγκεκριμένο στέλεχος του κοροναϊού δεν χρειάστηκε να κάνουν εισαγωγή στα νοσοκομεία.

Σημείωσε, επίσης, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν πει στις φαρμακευτικές εταιρείες να προσαρμόσουν γρήγορα, αν χρειασθεί, τα εμβόλια που παράγουν.

Στα όριά του το ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα

Αναφερόμενη στην κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Ελλάδα, σημείωσε ότι είναι τέτοια η πίεση στο σύστημα υγείας που σε ορισμένα νοσοκομεία η πληρότητα κλινών φθάνει στο 100%.

«Αυτή τη στιγμή, ανοίγουν κλίνες από κλινικές non Covid και γίνονται κλινικές Covid. Ήδη ξεκίνησε και στην Αττική» ανέφερε η Ματίνα Παγώνη και πρόσθεσε ότι ήδη αυτό γίνεται σε 3-4 νοσοκομεία προς το παρόν. Εξέφρασε προβληματισμό ότι μειώνοντας τα κρεβάτια non Covid, «θα αρχίσουμε πάλι να γεμίζουμε τα νοσοκομεία με ράντζα», γιατί και οι ασθενείς non Covid «πρέπει να εξυπηρετηθούν και να χειρουργηθούν».