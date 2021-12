Είναι καιρός για την Ευρωπαϊκή Ενωση «να σκεφτεί» το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν για την παραλλαγή Όμικρον, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση ανήκει στα κράτη μέλη.

«Είναι μία συζήτηση που προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει» είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις της πανδημίας, μία ημέρα αφότου η ελληνική κυβέρνηση κατέστησε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για τις ηλικίες των 60 ετών και άνω.

Η θέσπιση της υποχρεωτικότητας απαιτεί «κοινή προσέγγιση», αναγνώρισε η Φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι το ένα τρίτο των 450 εκατομμυρίων Ευρωπαίων παραμένει ανεμβολίαστο.

«Είναι μια συζήτηση της οποίας πιστεύω ότι πρέπει να ηγηθούμε» είπε απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Διευκρίνισε πάντως πως εκφάζει προσωπικές απόψεις και επισήμως δεν δεν είναι σε θέση να προβεί σε οποιαδήποτε σύσταση.

We are now facing a double challenge in the fight against #COVID19.

The rapid resurgence of Delta across Europe and a new variant of concern: Omicron.

Full vaccination and boosters provide the strongest protection there is. And they are available now. https://t.co/FOuda4Jbvj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 1, 2021