Ολλανδία – Αποκλεισμένοι για ώρες στο αεροδρόμιο επιβάτες από τη Ν. Αφρική

Εκατοντάδες επιβάτες, που έφθασαν στο Άμστερνταμ με δύο πτήσεις από τη Νότια Αφρική σήμερα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ώρες καθυστερήσεων, ενώ υποβλήθηκαν σε τεστ covid-19, λόγω των ανησυχιών για τη νέα παραλλαγή της Μποτσουάνας.

Η ολλανδική κυβέρνηση εξέδωσε απαγόρευση προς όλους τους επιβάτες των πτήσεων από τη Νότια Αφρική νωρίτερα σήμερα. Ο υπουργός Υγείας Ούγκο ντε Γιονγκ δήλωσε, σε μια ανακοίνωση, ότι οι επιβάτες που ήδη πετούσαν θα έπρεπε να υποβληθούν σε εξετάσεις και να τεθούν σε καραντίνα κατά την άφιξή τους.

Οι επιβάτες σε δύο πτήσεις της KLM, από το Κέιπ Τάουν και το Γιοχάνεσμπουργκ, είπαν ότι τους είχαν αφήσει να περιμένουν στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης για ώρες.

«Θερμό χειροκρότημα, διότι υπάρχει ένα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ που ήρθε να μας πάει… κάπου», έγραψε σε τουίτ η δημοσιογράφος των New York Times Στέφανι Νόλεν, που επέβαινε στην πτήση από το Γιοχάνεσμπουργκ.

«Από τα λεωφορεία σε μια αίθουσα και σε μια τεράστια ουρά. Μπορώ να δω από μακριά άτομα που κάνουν τεστ για Covid, με μπλε στολές προστασίας. Ακόμα δεν μας έχουν δώσει κάποιο σνακ να φάμε», προσθέτει η ίδια σε ένα δεύτερο μήνυμα στο Twitter.

Οι επιβάτες «μεταφέρονται αυτή τη στιγμή σε μια ασφαλή τοποθεσία στο Σχίπχολ», ανέφερε το αεροδρόμιο σε μια ανακοίνωση.

This is going to be a long day. #vliegverbod #SouthAfrica #NewVariant #coronavirus pic.twitter.com/zOnZdRHATF

— paula zimmerman (@paula63) November 26, 2021