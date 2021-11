Αυτός είναι ο διάδοχος του Σόλσκιερ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ (pic)

Οι άνθρωποι των «κόκκινων διάβολων» βρήκαν τον διάδαχο του Όλε Σόλσκιερ στον πάγκος της ομάδας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic», ο αγγλικός σύλλογος έδωσε τα χέρια με τον Ραλφ Ράνγκνικ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ο οποίος αφήνει τον ρόλο του ως διευθυντής ποδοσφαίρου στην Λοκομοτίβ Μόσχαςγια να καθίσει στον πάγκο της Γιουνάιτεντμέχρι το τέλος της σεζόν.

Η συνεργασία των δύο πλευρών θα συνεχιστεί και μετά την εκπνοή της εξάμηνης θητείας του Γερμανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας, καθώς θα αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο και θα παραμείνει στο Μάντσεστερ μέχρι το 2024. Πλεόν το μόνο που απομένει είναι η επισημοποίηση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία ωστόσο θα καθυστερήσει λίγο υπάρχει μια καθυστέρηση με την έκδοση άδειας εργασίας του Γερμανού.

Στο παρελθόν ο Ράνγκνικ έχει περάσει από τους πάγκους των Αννόβερο, Σάλκε, Χόφενχαϊμ και Λειψία, ενώ σπουδαίοι προπονητές όπως ο Τόμας Τούχελ και ο Γιούργκεν Κλοπ έχουν παραδεχτεί πως έχουν επηρεαστεί από την φιλοσοφία του.

