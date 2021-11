Πέδρο Μαρτίνς – Ο Professor των ντέρμπι

O Oλυμπιακός ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν της Ένωσης με 3-2 και άνοιξαν την διαφορά στο +6 από την ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη. Hταν άλλη μια μεγάλη παράσταση του Πέδρο Μαρτίνς κόντρα στην ΑΕΚ, με τον Πορτογάλο τεχνικό να καθοδηγεί υποδειγματικά την ομάδα του στο ΟΑΚΑ.

Ήταν η πρώτη νίκη του 51άχρονου κόντρα στην ΑΕΚ σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος, συνεχίζοντας την… πελατειακή σχέση κόντρα στην Ένωση, καθώς από την ημέρα που ανέλαβε τον Ολυμπιακό δεν έχει γνωρίσει ποτέ την ήττα από τους Κιτρινόμαυρους. Πιο συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός της ομάδας του μεγάλου λιμανιού έχει δώσει 12 παιχνίδια κόντρα στην Ένωση, με τον απολογισμό του να είναι αμείλικτος: 9-3-0, με 27 γκολ υπέρ και 8 κατά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Μαρτίνς κόντρα στην ΑΕΚ:

07/10/18 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

17/02/19 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1

27/10/19 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

26/01/20 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-0

28/06/20 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-2

19/07/20 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0

12/09/20 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1

16/12/20 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

03/01/21 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0

04/04/21 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-5

25/04/21 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

Ο Μαρτίνς έχει διαλύσει τους κιτρινόμαυρους σχεδόν σε όλα τα ματς που έχει παίξει ο Ολυμπιακός εναντίον της, ενώ στην εποχή του οι πρωταθλητές σημείωσαν το μεγαλύτερο αήττητο σερί στην ιστορία τους με την Ένωση.

Πέρα από την ΑΕΚ, ο Πέδρο Μαρτίνς τα πάει περίφημα κόντρα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Συνολικά, ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού, σε σύνολα 25 αγώνων, έχει 12 νίκες, 6 ισοπαλίες, αλλά και 7 ήττες. Μπορεί να είναι το πιο… μοιρασμένο- βάσει αποτελεσμάτων ντέρμπι – κατά την παρουσία του Μαρτίνς στο πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι ο 51άχρονος έχει βρει το know-how να κερδίζει τον ΠΑΟΚ.

Αν και ξεκίνησε με δυο ήττες κόντρα στον Δικέφαλο, η συνέχεια ανήκει ολοκληρωτικά στον Πορτογάλο τεχνικό. Ο προπονητής των Ερυθρόλευκων στα 3,5 χρόνια που βρίσκεται στην Ελλάδα έχει δώσει 14 παιχνίδια κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 6 νίκες, 2 ισοπαλίες αλλά και 6 ήττες, 15 γκολ υπέρ, 13 κατά.

Όσον αφορά κόντρα στους Πράσινους, η προϊστορία των ντέρμπι είναι ακόμα καλύτερη για τον Πέδρο Μαρτίνς. Ο Ίβρηρας τεχνικός έχει δώσει 11 παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας 6 νίκες, 4 ισοπαλίες αλλά και μία ήττα: 17 γκολ υπέρ, 6 γκολ κατά

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Μαρτίνς κόντρα στον ΠΑΟΚ:

30 Σεπτεβρίου 2018: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-1

10 Φεβρουαρίου 2019: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

01 Δεκεμβρίου 2019: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1

23 Φεβρουαρίου 2020: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 0-1

04 Μαρτίου 2020: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-2

07 Ιουνίου 2020: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 0-1

24 Ιουνίου 2020: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-0

12 Ιουλίου 2020: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-1

13 Ιανουαρίου 2021: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-1

27 Ιανουαρίου 2021: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0

18 Απριλίου 2021: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-0

12 Μαϊού 2021: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-0

22 Μαϊού 2021 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-2

24 Οκτωβρίου 2021: Oλυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-1

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Μαρτίνς κόντρα στον Παναθηναϊκό:

11 Νοεμβρίου 2018: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-1

17 Μαρτίου 2019: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-3 (0-1, διακοπή)

22 Σεπτεμβρίου 2019: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1

05 Ιανουαρίου 2020: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

21 Ιουνίου 2020: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-0

05 Ιουλίου 2020: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-0

21 Νοεμβρίου 2020: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

14 Φεβρουαρίου 2021: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-1

11 Απριλίου 2021: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1

16 Μαϊού 2021: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-4

03 Οκτωβρίου 2021: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-0

Οι αριθμοί του Μαρτίνς στα ντέρμπι

Μαρτίνς VS ΑΕΚ: 12 ματς, 9 νίκες, 3 ισοπαλίες

Μαρτίνς VS Παναθηναϊκό: 11 ματς, 6 νίκες, 4 ισοπαλίες, 1 ήττα

Μαρτίνς VS ΠΑΟΚ: 14 ματς, 6 νίκες, 2 ισοπαλίες, 6 ήττες